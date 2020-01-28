الثلاثاء, 28 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

مسؤول عسكري هندي يزور مركز الأمن البحري

الثلاثاء 28 يناير 2020 08:07 م بتوقيت مسقط

2
3
4

 

مسقط - العمانية

قام معالي بنكاج ساران نائب مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهند الصديقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً بزيارة أمس إلى مركز الأمن البحري، حيث كان في استقبالهم اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية.

واستمع الضيف خلال الزيارة إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الوفد على الأجهزة والأنظمة الإلكترونية الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 أكتوبر 2019

مسؤول عسكري بالقوة المختلطة (150) يزور مركز الأمن البحري

المزيد

03 أكتوبر 2019

وفد عسكري سوداني يزور مركز الأمن البحري

المزيد

25 سبتمبر 2019

وفد عسكري باكستاني يزور مركز الأمن البحري

المزيد

21 يناير 2020

مسؤول خليجي يتعرّف على مركز الأمن البحري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الدولة": جلسة تأبينية للسلطان قابوس فقيد عُمان والأمة.. والدعاء بالتوفيق لجلالة السلطان هيثم بن طارق

عمان - الدولة والشورى

5% زيادة في إجمالي التداولات العقارية إلى نحو 2.8 مليار ريال في 2018

الاقتصاد - محلي

تدشين النسخة التاسعة من "جائزة الرؤية الاقتصادية" بشراكة استراتيجية مع "الغرفة"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية الإقتصادية

هطول أمطار على بعض المناطق بمسقط.. وأجواء باردة على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

إعلان "صفقة القرن" اليوم

دولي - أخبار

تدشين "مركز عمان للهيدروجين".. ومذكرة تفاهم لإنشاء أول شركة للتصنيع والتصدير

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

5 دول عربية ضمن أفضل 40 دولة في الانفتاح الثقافي وجودة الحياة

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة