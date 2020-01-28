مسؤول عسكري هندي يزور مركز الأمن البحري

مسقط - العمانية

قام معالي بنكاج ساران نائب مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهند الصديقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً بزيارة أمس إلى مركز الأمن البحري، حيث كان في استقبالهم اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية.

واستمع الضيف خلال الزيارة إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الوفد على الأجهزة والأنظمة الإلكترونية الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.