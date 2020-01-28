النعماني يستعرض العلاقات مع مستشار الأمن الوطني الهندي

مسقط - العمانية

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه أمس معالي بنكاج ساران نائب مستشار الأمن الوطني الهندي والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف والوفد المرافق له، ومن جانبه قدم نائب مستشار الأمن الوطني الهندي شكره وتقديره لمعاليه، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون القائم بين السلطنة وجمهورية الهند الصديقة. كما تم تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة سعادة سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة.