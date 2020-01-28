"التنمية الاجتماعية" تواصل أعمال "تمكين" لتعزيز مفهوم العمل الذاتي

مسقط- الرؤية

نظَّمت وزارة التنمية الاجتماعية مُمثلة في دائرة تنمية وتمكين الأسرة أمس الثلاثاء، حلقة عمل حول برنامج "تمكين" بحضور 80 مشاركة، بالتعاون مع بنك التنمية العماني في مقر جمعية المرأة العُمانية بمسقط.

ويستهدف البرنامج الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بهدف تحويلها إلى حالات معتمدة على ذاتها، واستثمار قدارتها، وتعزيز مفهوم العمل الذاتي والتقليل من مصاريف الضمان الاجتماعي، إلى جانب مساعدة هذه الحالات إدارياً وفنياً ومالياً لإدارة مشروع صغير أو متوسط، وذلك من خلال المسارات الأربعة لهذا البرنامج، والمتمثلة في: التشغيل المباشر، والتدريب المقرون بالتشغيل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوعية والتثقيف.

وقدَّمت ممثلة البنك للمشاركات ورقة عمل تناولت كيفية زيادة الدخل الشهري والبدء في مشروع صغير ذي قيمة مضافة، واستعرضت مجالات تمويل البنك لمشاريع المرأة، والمتمثلة في صالونات التجميل وتصفيف الشعر، وطبخ الأكلات الشعبية، وصناعة المخللات المنزلية، وصناعة التمور، وتفصيل وخياطة الملابس النسائية والعبايات، وكذلك صناعة الحُلي والمشغولات الفضية، وتأجير مستلزمات الأفراح، وصناعة البخور والعطور، وتنظيم الحفلات، وصناعة الفخاريات، بالإضافة إلى صناعة النسيج، وصناعة المنسوجات القطنية والصوفية، وصناعة المستحضرات التجميلية، إلى جانب الأنشطة الأخرى المرخصة في إطار مشاريع المرأة.

واستعرضت مُمثلة البنك شروط الحصول على قرض من بنك التنمية العُماني بحيث يكون ممارسا للنشاط أو لديه الخبرة التي تمكنه من إدارة المشروع المطلوب، وألا يقل العمر عن 18 سنة، وأن يتم توفير المستلزمات الثبوتية والمطلوبة، وأن يكون المشروع منتجا ومجديا اقتصاديا.