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"بلدي الظاهرة" يتابع جهود الاستجابة للأنواء المناخية

الثلاثاء 28 يناير 2020 07:35 م بتوقيت مسقط

"بلدي الظاهرة" يتابع جهود الاستجابة للأنواء المناخية

 

عبري – ناصر العبري

 

عقد المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة، صباح أمس اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ محافظ الظاهرة وبحضور الأعضاء كافة.

بدأ الاجتماع بعرض موجز عن منظومة اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الظاهرة ونسق عملها المعزز للتكامل العملياتي بين مختلف قطاعاتها وجهود الاستجابة والمتابعة خلال الأنواء المناخية.

واستعرض الأعضاء عرضًا مرئيًا حول أهم أعمال المجلس لعام 2019م، تضمن حصراً لعدد الاجتماعات والتوصيات والتقارير والزيارات الميدانية التي قام بها المجلس خلال العام الماضي.

وتطرق المجلس لمناقشة المواضيع المحالة إليه في محاضر اجتماعات لجان الشؤون البلدية بولايات المحافظة واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

 

 

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