مناقشة حملات إزالة شجرة المسكيت بولاية مسقط

مسقط – الرؤية

عقدت لجنة الشؤون البلدية بولاية مسقط اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة أشرف بن أحمد البوسعيدي، نائب والي مسقط رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء كافة.

بدأ الاجتماع بمناقشة الموضوعات التي تم طرحها سابقا، بالإضافة لمقترح استكمال حملات إزالة شجرة المسكيت بمحافظة مسقط، التي تم البدء بها في بلدة يتي بولاية مسقط بالتنسيق مع الجهات المختصة حيث تم الاتفاق على إقامة الحملة الثانية بتاريخ 22فبراير القادم في ذات الموقع السابق، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والفرق الرياضية.

وناقش الاجتماع تأثر بعض الطرقات بمياه الأمطار؛ حيث أقرّت اللجنة مخاطبة المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى للوقوف على تلك التأثيرات ومعالجتها بصورة عاجلة، وأوصى الاجتماع بعدم منح تصاريح للمعسكرات العمالية في المواقع القريبة من الأحياء السكنية.