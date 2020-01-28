الثلاثاء, 28 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

في اجتماع المجلس الأعلى لإدارة الغرفة العربية البرازيلية

"الغرفة" تبحث سبل تعزيز التبادل التجاري مع البرازيل

الثلاثاء 28 يناير 2020 07:32 م بتوقيت مسقط

"الغرفة" تبحث سبل تعزيز التبادل التجاري مع البرازيل

 

مسقط - الرؤية

شاركتْ غرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماع المجلس الأعلى لإدارة الغرفة التجارية العربية البرازيلية، في مقر الغرفة بمدينة ساو باولو في البرازيل.. ومثَّل الغرفة في الاجتماع: راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس الغرفة للشؤون الإدارية والمالية، وفلاح بن أحمد الرقيشي مدير فرع الغرفة بمحافظة الداخلية.

وناقشَ الاجتماع سُبل زيادة التبادل التجاري البيني والتقرير المالي، وأهم التحديات والصعوبات التي تُواجه تنمية التبادل المشترك للتجارة البينية بين الدول العربية والبرازيل؛ حيث يُشير الميزان التجاري للعام الماضي إلى ارتفاع صادرات البرازيل إلى 12 مليار دولار، فيما بلغت صادرات الدول العربية 7 مليارات دولار، كما جرى استعراض الفرص المتاحة لبعض المنتجات لدخول السوق البرازيلية؛ وأبرزها: الوقود المعدني، والمنتجات الكيميائية والألمنيوم، وأسمدة اليوريا، ومن خلال متابعة الرصيد التجاري فقد اتضح وجود فارق 5 مليارات دولار لصالح الصادرات البرازيلية، وأبرز الصادرات تتمثل في لحوم الدجاج والسكر وخام الحديد ولحوم البقر والذرة.

وأشادَ الاجتماع بما قد تحقق في البرازيل في مجال تصدير المنتجات الغذائية واللحوم، وحجم ومجال الاستثمارات من جانب القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتوسيع مساحة الأراضي المستخدمة في الأنشطة الزراعية مع الالتزام بالجودة واحترام المعايير البيئية، فضلا عن التأثير الذي يمارسه النشاط الزراعي على كافة المجالات الاقتصادية في البلاد كالمؤسسات المالية وشركات الخدمات اللوجستية والتخزين وشركات التأمين وشركات تكنولوجيا المعلومات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 فبراير 2016

وفد "الغرفة" يتعرف على أعمال المكتب التجاري العماني في تاييبه.. ويستعرض تعزيز التبادل التجاري مع تايوان

المزيد

26 نوفمبر 2019

"الغرفة" تبحث مع نائب وزير خارجية بيلاروسيا تعزيز التبادل التجاري

المزيد

02 مايو 2018

بحث سبل تعزيز التبادل التجاري مع وفد ألماني

المزيد

23 أبريل 2019

"غرفة شمال الباطنة" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع وفد سوداني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الدولة": جلسة تأبينية للسلطان قابوس فقيد عُمان والأمة.. والدعاء بالتوفيق لجلالة السلطان هيثم بن طارق

عمان - الدولة والشورى

5% زيادة في إجمالي التداولات العقارية إلى نحو 2.8 مليار ريال في 2018

الاقتصاد - محلي

تدشين النسخة التاسعة من "جائزة الرؤية الاقتصادية" بشراكة استراتيجية مع "الغرفة"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية الإقتصادية

هطول أمطار على بعض المناطق بمسقط.. وأجواء باردة على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

إعلان "صفقة القرن" اليوم

دولي - أخبار

تدشين "مركز عمان للهيدروجين".. ومذكرة تفاهم لإنشاء أول شركة للتصنيع والتصدير

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

5 دول عربية ضمن أفضل 40 دولة في الانفتاح الثقافي وجودة الحياة

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة