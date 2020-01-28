"الغرفة" تبحث سبل تعزيز التبادل التجاري مع البرازيل

مسقط - الرؤية

شاركتْ غرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماع المجلس الأعلى لإدارة الغرفة التجارية العربية البرازيلية، في مقر الغرفة بمدينة ساو باولو في البرازيل.. ومثَّل الغرفة في الاجتماع: راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس الغرفة للشؤون الإدارية والمالية، وفلاح بن أحمد الرقيشي مدير فرع الغرفة بمحافظة الداخلية.

وناقشَ الاجتماع سُبل زيادة التبادل التجاري البيني والتقرير المالي، وأهم التحديات والصعوبات التي تُواجه تنمية التبادل المشترك للتجارة البينية بين الدول العربية والبرازيل؛ حيث يُشير الميزان التجاري للعام الماضي إلى ارتفاع صادرات البرازيل إلى 12 مليار دولار، فيما بلغت صادرات الدول العربية 7 مليارات دولار، كما جرى استعراض الفرص المتاحة لبعض المنتجات لدخول السوق البرازيلية؛ وأبرزها: الوقود المعدني، والمنتجات الكيميائية والألمنيوم، وأسمدة اليوريا، ومن خلال متابعة الرصيد التجاري فقد اتضح وجود فارق 5 مليارات دولار لصالح الصادرات البرازيلية، وأبرز الصادرات تتمثل في لحوم الدجاج والسكر وخام الحديد ولحوم البقر والذرة.

وأشادَ الاجتماع بما قد تحقق في البرازيل في مجال تصدير المنتجات الغذائية واللحوم، وحجم ومجال الاستثمارات من جانب القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتوسيع مساحة الأراضي المستخدمة في الأنشطة الزراعية مع الالتزام بالجودة واحترام المعايير البيئية، فضلا عن التأثير الذي يمارسه النشاط الزراعي على كافة المجالات الاقتصادية في البلاد كالمؤسسات المالية وشركات الخدمات اللوجستية والتخزين وشركات التأمين وشركات تكنولوجيا المعلومات.