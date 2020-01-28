5% زيادة في إجمالي التداولات العقارية إلى نحو 2.8 مليار ريال في 2018

مسقط - الرؤية

بَلَغ إجمالي التعامُلات العقارية في السلطنة خلال العام 2019 أكثر من 2 مليار و772 مليونا و444 ألف ريال عماني، مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال العام 2018؛ حيث بلغتْ أكثر من 2 مليار و640 مليون ريال عماني، بنسبة ارتفاع 5%، فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي أكثر من 81 مليونا و643 ألف ريال عماني، مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال الفترة نفسها من العام 2018م؛ حيث بلغت أكثر من 86 مليونا و546 ألف ريال عماني؛ أي بنسبة انخفاض قدرها حوالي 6%.

وقالَ سَعَادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بالوزارة: إنَّ التعاملات العقارية على مستوى المحافظات في السلطنة خلال العام الماضي 2019، بلغت 388829 تصرفا عقاريا؛ منها: 72234 تصرفا في محافظة مسقط، و16480 تصرفا في محافظة ظفار، و60377 تصرفا في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 79149 تصرفا، و25481 تصرفا في محافظة جنوب الشرقية، و30947 تصرفا بمحافظة شمال الشرقية، و54918 تصرفا بمحافظة الداخلية، و27015 تصرفا في محافظة الظاهرة، و11453 تصرفا بمحافظة البريمي، و5858 تصرفا في محافظة مسندم، إضافة لـ4917 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى.

وأشار سعادته إلى أنَّ سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي 2019م بلغت 267109 سندات ملكية، مقارنة بإصدار 282921 سند ملكية خلال الفترة نفسها من العام 2018م، بنسبة انخفاض قدرها 6%، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال العام الماضي 58024 قطعة أرض، مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال العام 2018م، والتي بلغت 65707 قطع أراض بنسبة انخفاض قدرها 12%.

وأضاف المخيني أنَّ عددَ الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية، فيما بلغ عددها في العام 2018م 1392 ملكية بنسبة انخفاض قدرها 37%.

وبلغ عدد عقود البيع التي تمَّ التعامل بها خلال العام الماضي 56761 عقد بيع، فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من 911 مليونا و198 ألف ريال عماني، مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام 2018م، والتي بلغت 58504 عقود بيع، بقيمة أكثر من مليار ريال عماني، أي بنسبة انخفاض في عدد العقود وقدرها 3%. وبلغت الرسوم المحصلة عن عقود البيع خلال العام الماضي أكثر من 38 مليونا و519 ألف ريال عماني، مقارنة بالعام 2018م والتي بلغت أكثر من 40 مليونا و464 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض في القيمة والرسوم قدرها 9% و5%.

وقال سعادة أمين السجل العقاري: إنَّ عدد عقود المبادلة التي تمَّ التعامل بها خلال العام الماضي بلغت 1646 عقدا، وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 23 مليونا و851 ألف ريال عماني، مقارنة بعددها خلال العام 2018م، والتي بلغت 1525 عقداً، وبقيمة نقدية بلغت أكثر من 16 مليون ريال عماني؛ أي بنسبة ارتفاع في عدد العقود بلغت 8%، ونسبة ارتفاع في القيمة بلغت 49%. كما بلغتْ الرسوم المحصلة خلال العام الماضي أكثر من 443 ألف ريال عماني مقارنة بالعام 2018م، والذي بلغت فيه الرسوم المحصلة أكثر من 320 ألف ريال عماني، بنسبة ارتفاع وقدرها 39%.

واختتم سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بالإشارة إلى تعاملات عقود الرهن التي تمَّت بدوائر السجل العقاري خلال العام الماضي، وبلغ عددها 16018 عقداً، فيما بلغ إجمالي قيمتها النقدية أكثر من مليار و837 مليون ريال عماني، وبلغتْ الرسوم المحصلة عنها أكثر من 11 مليونا و378 ألف ريال عماني، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018م، والتي بلغت 16180 عقداً، وبلغت قيمتها النقدية أكثر من مليار و623 مليون ريال عماني، كما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود الرهن أكثر من 10 ملايين و627 ألف ريال عماني أي بنسبة انخفاض في عدد عقود الرهن وقدرها 1%، وارتفاع في القيمة والرسوم بنسبة 13% و7%.