قافلة للإرشاد السمكي وتوعية الصيادين في بركاء

بركاء - الرؤية

أطلقتْ دائرة التنمية السمكية في محافظة جنوب الباطنة، فعاليات قافلة الإرشاد السمكي في بركاء؛ وتشمل العديد من الأنشطة الإرشادية والتوعوية والندوات والمحاضرات العلمية، التي تستهدف قرى الصيادين، إلى جانب حلقات تدريبية وحملات توعوية بالتعاون المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بالولاية.

وتمَّ تنفيذ العديد من اللقاءات الإرشادية مع الصيادين الحرفيين والباعة والمسوقين والمقطعين في الأسواق السمكية التي تشرف عليها الدائرة. كما بدأت الدائرة، أمس، تنفيذ حلقة عمل حول مجال الصناعات السمكية التقليدية، بالتعاون مع جمعة المرأة العمانية بالولاية، والجمعية العمانية للإعاقة السمعية بمحافظة جنوب الباطنة، ضمن برنامج القافلة الإرشادية، وتستمرُّ حتى الغد في مقر جمعية الإعاقة السمعية، وتهدف لإشراك هذه الفئة من المجتمع في الأنشطة السمكية المنتجة.

ويشهدُ الشهرُ المقبل عقد ندوة حول آلية العمل المقترحة في سوق الأسماك الجديد بولاية بركاء واللائحة التنظيمية للأسواق السمكية، وتستهدف الندوة الباعة والمسوقين والصيادين والمقطعين، ومؤسسة الدلالة والمهتمين بالقطاع السمكي من مؤسسات وأفراد.

وخلال الأشهر المقبلة، تستعدُّ الدائرة لتنظيم العديد من المحاضرات الميدانية والحلقات التدريبية وحملات التوعية في قرى الصيادين في أماكن تجمعهم على الشاطئ؛ مثل: سبل الصيادين، والمظلات الخاصة بهم، وتتناول العديد من المواضيع المتعلقة بتنظيم قطاع الصيد في الولاية، وتعالج السلبيات والممارسات الخاطئة، وتضع الحلول المناسبة لتطوير القطاع.