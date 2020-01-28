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لخلل في نافخ الوسائد الهوائية

حملة لاستدعاء أكثر من 5 آلاف سيارة "فورد"

الثلاثاء 28 يناير 2020 07:28 م بتوقيت مسقط

حملة لاستدعاء أكثر من 5 آلاف سيارة "فورد"

 

مسقط - الرؤية

أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع سعود بهوان للسيارات- حملة لاستدعاء 5061 سيارة فورد إيفرست ورينجر (طرازات 2004-2011).

وتمَّ استدعاء 42 سيارة فورد إيفرست 2004-2006 اعتمادًا على أرقام الشاصي من (MNDLS41716W117672) إلى (MNDLS417X4W105100)، كما تم استدعاء 5019 سيارة فورد رينجر (طرازات 2004-2011) اعتمادا على أرقام الشاصي من (MNCBSFD62BW963359) إلى (MNCBS31714W371602).

ويأتي الاستدعاء بسبب إمكانية تغيُّر خصائص المادة الدافعة بنافخ الوسائد الهوائية بمرور الزمن، وعليه ستقوم الشركة باستبدال نافخ الوسادة الهوائية للسائق والراكب الأمامي.

وتؤكِّد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية، بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة؛ بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

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