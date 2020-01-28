حلقة لتمكين القوى العاملة في الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية

مسقط - الرؤية

يستضيفُ البنكُ الوطنيُّ العُمانيُّ حلقة عمل، صباح أمس، تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية؛ لتعريف الشركات العاملة بالأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية بأعمال ومهام فرق العمل المتخصصة لتمكين القوى العاملة الوطنية بالأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية، واستعراض الحوافز المقدمة من قبل الجهات ذات العلاقة؛ ومن أهمها: وزارة القوى العاملة، والصندوق الوطني للتدريب.

وتنظِّم حلقة العمل وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، وشركة تنمية نفط عمان، وكذلك وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

وتهدفُ الحلقة بشكل أساسي إلى تطبيق توجهات الحكومة، وحث الجهات الحكومية على عقد لقاءات مع الشركات العاملة بالقطاعات المختلفة، ودراسة دورها في سوق العمل والتشغيل؛ من خلال دراسة خطط الشركات في تشغيل القوى العاملة الوطنية، ونسب التعمين المتفق عليها، والعمل على إحلال بعض الوظائف، وتقديم الحوافز للشركات لتدريب ولتأهيل موظفيها؛ من خلال دورات تخصصية أو التدريب على رأس العمل.