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برنامج تعاون فني لتطوير تلقيح أشجار النخيل

"البحوث الزراعية" تحتضن مجموعة طلابية من كلية الشرق الأوسط

الثلاثاء 28 يناير 2020 07:18 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

تحتضنُ وزارة الزراعة والثروة السمكية -مُمثلة في المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية- عددًا من المجموعات الطلابية؛ لتشجيعها على تكوين شركات ناشئة؛ في إطار سعيها لنشر مخرجات ونتائج البحوث الزراعية والحيوانية. وتُعد المجموعة الطلابية "لقاح" من كلية الشرق الأوسط، أحدث المجموعات المحتضنة تنفيذا لبرنامج تعاون فني تم توقيعه بين الطرفين.

ووقع البرنامج من قبل المديرية: الدكتور حمود بن درويش الحسني مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية، ووقعه من جانب المجموعة الطلابية: معاذ بن سعيد الشعيلي الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال الدكتور يوسف بن محمد بن مراد الرئيسي مدير مركز بحوث النخيل بالمديرية: إنَّ عملية تلقيح نخيل التمر (التنبيت) -المتمثل في توصيل حبوب اللقاح إلى النورات الأنثوية لإتمام عملية إخصاب الأزهار وإنتاج الثمار- من أهم عمليات رأس النخلة التي تمارس تقليديا، والتي يترتب عليها كمية وجودة إنتاج التمور؛ حيث إنَّ الإخلال بهذه العملية قد يترتب عليه انخفاض الإنتاج أو فقده كليا.

وأكد الرئيسي التوصُّل لنتائج جيدة من خلال البحوث المنفذة سابقا من قبل المختصين بالمديرية حول تطوير عملية تلقيح (تنبيت) أشجار نخيل التمر؛ والمتمثلة في ابتكار تقنية التلقيح السائل بمعلق حبوب اللقاح، وما ترتب على هذا الابتكار من نشر تقنية التلقيح السائل في مزارع النخيل في السلطنة، وتبني مشروع "تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر في مجلس التعاون لدول الخليج العربي" لهذه التقنية ونشرها في دول المجلس ضمن مكونات المشروع.

من جانبه، قال معاذ بن سعيد بن سالم الشعيلي الرئيس التنفيذي للمجموعة: إنَّ المجموعة ستستفيد من الخبرات والإمكانيات المخبرية والحقلية المتوفرة في المديرية في توفير منتج غير متواجد في الأسواق المحلية والعالمية يتميز بطول فترة التخزين وسهولة التطبيق؛ وذلك تحت إشراف المختصين بمركز بحوث النخيل؛ بحيث يكون المنتج قابلًا للتسويق بشكل تجاري؛ مما سيُسهم في تلبية حاجة السوق المحلي والعالمي من هذا المنتج.

وأضاف الشعيلي أنَّ المجموعة تسعى لتجربة مواد مختلفة لإطالة فترة صلاحية حبوب اللقاح وتحديد حيويتها، واختبار جودة المنتجات ودراسة الطرق الملائمة لتعليب المنتج ودراسة فترة صلاحيته.. وستشارك المجموعة بالمنتج المتحصل عليه من البرنامج في مسابقة "إنجاز عمان"، وستعمل على تبنيه كمنتج جديد بالتعاون مع المديرية؛ حيث سيجري إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وإعداد خطة تسويقية متضمنة الهوية التسويقية؛ من حيث: الاسم التجاري وآلية التسويق من قبل المجموعة... وغيرها من الأمور ذات الصلة بتسويق المنتج.

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