"صحار الدولي" يدشن برنامج "حساب الجوائز 2020" بأكثر من مليوني ريال

الرؤية - نجلاء عبدالعال

دشن "صحار الدولي" أمس برنامج "حساب الجوائز للعام 2020" تحت شعار "مزيد من التوفير مزيد من الفوز"، في إطار التزامه بتشجيع ثقافة الادخار في السلطنة وإثراء حياة الزبائن من خلال مكافأتهم على ذلك.

وشهد حفل التدشين استعراض تفاصيل البرنامج الجديد الذي يجسد غاية البنك الأسمى في مساعدة زبائنه على تحقيق الفوز، من خلال غرس ثقافة الادخار وتوفير فرص أكثر لمكافآتهم. وتمَّت إعادة تصميم برنامج حساب الجوائز للعام 2020 ليتضمن فئات أكثر وسحوبات أكثر، ويستهدف بذلك مجموعة أوسع من الزبائن، فضلاً عن سحوبات الفروع التي تضمن فائزًا واحدًا على الأقل من كل فرع بشكل شهري.

ويتضمن حساب الجوائز 2020 سحوبات شهرية للشباب وسحوبات تحويل الراتب الشهرية لكل من الفئة العامة وفئة صحار الأول، وسيواصل البنك إجراء سحوباته الأسبوعية والشهرية ونصف السنوية والسحوبات الكبرى لنهاية العام، الأمر الذي يُضاعف من فرص فوز الزبائن بالجوائز النقدية ضمن سحوبات حساب الجوائز العديدة.

واستهل المؤتمر الصحفي بكلمة ترحيبية، تلتها دقيقة صمت حدادا على روح المغفور له بإذن الله تعالى، جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه-.

وألقى خليل الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية بصحار الدولي، كلمة سلط فيها الضوء على إنجازات البنك وإسهاماته في شتى المجالات، ليتم بعد ذلك إجراء السحوبات الكبرى لنهاية العام 2019 والإعلان عن أسماء الفائزين الأربعة المحظوظين.

وقال خليل الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية بصحار الدولي: يؤكد صحار الدولي عبر تجديده لبرنامج حساب الجوائز على أهمية تعزيز ثقافة الادخار، ويحرص البنك على مكافأة زبائنه الذين يدخرون أموالهم، الأمر الذي يساعدهم على تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

ويتضمن برنامج حساب الجوائز الجديد 8 فئات رئيسية ومكافآت لمجموعة أكبر من الزبائن، حيث ستجري مكافأة عشرة فائزين ضمن السحوبات الأسبوعية بإجمالي جائزة 5,500 ريال عماني، وسيمنح خمسة فائزين من الفئة العامة جوائز قدرها 1000 ريال عُماني لكل فائز، إضافة إلى فوز خمسة فائزين من فئة الأطفال بجائزة نقدية تبلغ 100 ريال عماني لكل فائز. وللتأهل في هذه السحوبات الأسبوعية يجب أن يحتفظ الزبون بمتوسط ​​رصيد شهري لا يقل عن 100 ريال عُماني.

وسيجري البنك سحوباته الشهرية على جائزة نقدية تبلغ 100 ألف ريال عماني تُقسم بالتساوي على أربعة فائزين؛ فائزان من الفئة العامة وفائزان من فئة إدارة الثروات، حيث سيكافأ كل فائز منهم بمبلغ قدره 25 ألف ريال عماني. وللتأهل للدخول في السحوبات الشهرية يجب على الزبائن الاحتفاظ بمتوسط رصيد شهري لا يقل عن 100 ريال عماني بنهاية كل شهر في الفئة العامة، أما في فئة إدارة الثروات، فيجب على الزبائن الاحتفاظ بمتوسط رصيد شهري قدره 40 ألف ريال عماني بنهاية كل شهر.

وكإضافة جديدة إلى برنامج صحار، حساب الجوائز 2020، سيتم إجراء سحوبات الفروع، وعليه سيكون هناك فائز من كل فرع بشكل شهري بجائزة نقدية تقدر بـ 1000 ريال عماني لكل فائز، حيث يتوجب على الزبائن الحفاظ على متوسط رصيد 100 ريال عماني للتأهل للدخول في هذه السحوبات.

ولتعزيز ثقافة الادخار لدى فئة الشباب، سيجري البنك سحوبات الشباب الشهرية وستجري مكافأة 10 فائزين بجائزة نقدية 200 ريال عماني لكل فائز، حيث يتوجب على الزبائن الاحتفاظ بمتوسط رصيد لا يقل عن 100 ريال عُماني بنهاية كل شهر.

وبهدف تشجيع ثقافة الادخار بشكل شهري لتأمين مستقبل أفضل، يتضمن حساب الجوائز الجديد سحوبات شهرية لتحويل الراتب؛ وعليه سيتم مكافأة 5 زبائن من الفئة العامة و5 زبائن من صحار الأول بجائزة نقدية تقدر بـ 500 ريال عماني لكل فائز، حيث يجب على الزبائن الاحتفاظ بـمتوسط رصيد لايقل عن 100 ريال عماني.

وسيكافئ البنك 4 فائزين في سحوبات النصف سنوية ضمن حساب الجوائز 2020 بإجمالي جوائز 200.000 ريال عماني، حيث سيحصل اثنان من الفئة العامة واثنان من فئة إدارة الثروات على جائزة نقدية تقدر بـ 50,000 ريال عماني لكل فائز. وللتأهل في هذه السحوبات يجب على زبائن الفئة العامة الاحتفاظ بمتوسط رصيد حساب يبلغ 100 ريال عماني كحد أدنى، ومتوسط رصيد شهري بقيمة 40,000 ريال عماني لفئة إدارة الثروات.

وستشهد نهاية العام 2020م إجراء السحوبات الكبرى ضمن برنامج صحار حساب الجوائز بإجمالي جائزة 400,000 ريال عماني موزّعة على أربعة زبائن، اثنان من الفئة العامة واثنان من فئة إدارة الثروات. وللتأهل في سحوبات نهاية العام يجب على زبائن الفئة العامة الاحتفاظ بمتوسط رصيد يبلغ 100 ريال عماني كحد أدنى، ومتوسط رصيد شهري بقيمة 40,000 ر.ع لفئة إدارة الثروات.

واحتفاءً بالمناسبات ذات الطابع الوطني، سيتم إجراء سحوبات خاصة ضمن حساب الجوائز بما في ذلك السحوبات الخاصة بيوم المرأة العمانية الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام؛ حيث تبلغ قيمة الجوائز 10 آلاف ريال عماني توزع بالتساوي على 10 فائزات محظوظات، في حين تصل جوائز سحوبات المناسبات الوطنية الأخرى إلى 50 ألف ريال عماني موزعة بالتساوي على 50 زبوناً.

وسيحصل جميع أصحاب حسابات التوفير على أربع فرص للفوز لكل متوسط رصيد يتم الاحتفاظ به، بينما يحصل أصحاب حسابات التوفير للأطفال على ثماني فرص لكل متوسط رصيد يتم الاحتفاظ به، بهدف تشجيعهم على تبني ثقافة الادخار في سن مبكرة.

ولا تقتصر سحوبات جائزة صحار الأول لعام 2020 على الحسابات بعملة الريال العماني، بل تشمل أيضًا حسابات التوفير بالدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. وبالنسبة للزبائن الذين يرغبون بالتوفير دون الاشتراك في السحوبات، فبإمكانهم اختيار الحسابات ذات الفائدة.