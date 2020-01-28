خالد المنجي يعتزم المشاركة في رالي الشرق الأوسط

مسقط – الرؤية

أعلن المتسابق العماني خالد المنجي عن عودته للمشاركة في عالم الراليات بعد فترة توقف ليست بالقصيرة، حيث سيعود هذه المرة عبر بوابة بطولة الشرق الأوسط للراليات التي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير القادم، ويقود المنجي سيارة سوبارو امبريزا (14) والتي كان يستخدمها في آخر مشاركاته في بطولة عمان للراليات.

وكان المتسابق خالد المنجي قد حقق عدة ألقاب ونتائج مميزة في سلسلة مشاركاته السابقة في عالم الراليات، حيث تمكن من التتويج ببطولة عمان للراليات في العام 2013، كما حقق المركز الثاني والثالث في عدة سباقات محلية وعلى متن سيارة ايفو8، وكذلك فقد شارك في بطولة الإمارات للراليات وسجل نتائج جيدة وقدم سباقات قوية مع ملاحة سيف العيسري، حيث حقق المركز الثاني والثالث في عدة مناسبات هناك في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي راليات الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين.

وحول عودته إلى عالم الراليات صرح المنجي قائلا: "في الحقيقة جاءت المشاركة رغبة مني في مشاركة إخواني المتسابقين العمانيين في هذا الرالي لتعزيز تواجد السائقين العمانيين في افتتاحية راليات الشرق الأوسط هذا العام، وأشكر الجمهور الذي تابعني خلال السنوات الماضية وأتمنى التوفيق للجميع في هذه المرة وأن نشاهد أكبر عدد من المتابعين في المراحل مع تواجد نجوم الشرق الأوسط".