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الكشف عن "آبل ماك" مصنوع بالكامل من الزجاج

الثلاثاء 28 يناير 2020 07:04 م بتوقيت مسقط

الكشف عن "آبل ماك" مصنوع بالكامل من الزجاج

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تُظهر التصميمات الجديدة خُطط شركة آبل الأمريكية، لجهاز كمبيوتر مصنوع بالكامل من الزجاج، يشبه الجهاز الجديد جهاز آي ماك، ويوجد الكمبيوتر في صورة لوحة واحدة كبيرة، تضم كل من الشاشة والمكونات، حسبما نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وعلى عكس أي كمبيوتر، فهذا الجهاز عبارة عن لوحة من الزجاج، مما يُفترض أنه يسمح للكمبيوتر بأن يكون غير مرئي إلى أن يتم استخدامه. والأكثر من ذلك، أن منحنى الشاشة يمكن أن يتحرك، أو يمكن طيه بالكامل.

ويبدو أن بعض الأجزاء لا تزال مخفية في التصميمات؛ حيث يوجد بها حامل منفصل في الخلف، والذي من المفترض أن يحتفظ بأجزاء الكمبيوتر التي لا يُمكن أن تكون شفافة. وعُرضت التصميمات الجديدة في ملف مقدم إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.

ولا تشير إيداعات براءات الاختراع هذه إلى أن المنتج سوف يُصنع بالتأكيد، لكن آبل بهذه الخطوة تكشف عن رؤية الشركة المستقبلية، حيث يبدو أنها تفكر في أنواع جديدة تمامًا من أجهزة الكمبيوتر.

وبينما تظهر الصور إلى حد كبير لوحة مفاتيح في الجزء السفلي من الكمبيوتر، تظهر صورة أخرى جهاز ماك بوك يتم تمريره عبر الشاشة، مما يشير إلى أنه يمكن استخدامه كقاعدة كمبيوتر محمول أو كإضافة لأحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة من آبل.

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