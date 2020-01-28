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قصة الخادمة الهندية التي قتلت كفيلها حرقا لسرقة 120 ألف ريال

الثلاثاء 28 يناير 2020 06:27 م بتوقيت مسقط

قصة الخادمة الهندية التي قتلت كفيلها حرقا لسرقة 120 ألف ريال

 

نشرت صحيفة "سبق" السعودية، قصة الخادمة الهندية التي أقدمت على قتل كفيلها السعودي المسن حرقا لسرقة مبلغ 120 ألف ريال من غرفته.

وقالت الصحيفة إن عاملة منزلية (هندية الجنسية) كانت تعتني بكفيلها المسن في منزله، وتقوم على رعايته، إضافة إلى رعاية أسرته.

وأن كفيلها واسرته اطمأنوا لها، ووعدها كفيلها بأداء الحج هذا العام على حسابه الخاص تقديرًا لجهودها معه، وتفانيها في خدمته؛ إذ لاحظ عليها الأمانة والإخلاص.

وكانت العاملة ترصد تحركات المسن كافة داخل المنزل، ودخوله وخروجه إلى المسجد، حتى عرفت بوجود مبلغ، كان يخبئه المسن بغرفته الخاصة التي ينام بها؛ فقررت التخلص منه، وسرقة المبلغ.

وفي شهر مايو الماضي، وأثناء نوم المسن، قررت اخادمة إشعال النار بغرفته، وإحراقه بعد سرقة المال؛ فأقدمت على فعلتها، وأشعلت نارًا بطرف فرش غرفة المسن، وأغلقت الباب لإيهام عائلة المسن لاحقًا بأن الحريق عرضي، وكأن شيئًا لم يحدث بسببها.

وبعد اشتعال النار بالغرفة توفي الرجل المسن احتراقًا.

وسلّم الدفاع المدني الموقع للشرطة لوجود حالة وفاة، واحتمالية جنائيتها، إلا أن الشرطة لم تتوصل لسبب واضح للحريق. ولعدم اتهام ذوي المسن أحدًا، بما في ذلك العاملة المنزلية، أُغلق ملف الحادثة.

وكان ذوو المسن قد استبعدوا ضلوع العاملة بالحادث، التي كانت قد تظاهرت بحزنها على المسن حزنًا كبيرًا، ونجحت بتمثيل ذلك أمام الجميع.

وفي نهاية الشهر الماضي لوحظ وجود سيارة يستقلها عمالة من الجنسية الهندية داخل القرية التي يقطنها المسن، وكانوا يسألون عن بيت المسن مدعين أنهم شركة شحن، حضروا من محافظة المجمعة لاستلام حقائب من العاملة لإرسالها للهند. وفورًا لاحظت عائلة المسن تجهيز العاملة حقائب؛ فتم إبلاغ الشرطة.

وبتفتيش الشرطة محتويات الحقيبة اتضح احتواؤها على مبلغ مالي، يقدر بـ120 ألف ريال، وملابس متنوعة، تعود لأفراد أسرة المسن.

وباستجوابها انهارت، واعترفت بأنها كانت عازمة على الهروب مع العمالة، وأنها حصلت على المبلغ بعد أن أقدمت على التخلص من كفيلها المسن بإحراقه بعد إشعال النار بغرفته بعد رصدها إياه يخبئ مبالغه المالية في جزء من الغرفة، مستغلة ثقته بها، وحتى يعتقد أبناء المسن أن المبالغ التي يكنزها والدهم قد احترقت معه.

وقد أوقفت الشرطة العاملة، وتمت إحالتها لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقها.

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