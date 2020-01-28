هطول أمطار على بعض المناطق بمسقط.. وأجواء باردة على معظم المحافظات

شهدت الأجزاء الساحلية من محافظة مسقط أمطار متفرقة ومن المحتمل أن تستمر الى ظهر اليوم الاثنين بشكل متفرق لتشمل كذلك الأجزاء الساحلية من محافظة جنوب الشرقية. ‏‎ وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس بارد نسبيًا وصحو بوجه عام على معظم المحافظات فيما يكون صحو إلى غائم جزئيًا على المناطق الساحلية من بحر عُمان مع احتمال هطول أمطار متفرقة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة البريمي خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر. ‏‎وسجلت درجات الحرارة في ولاية السيب 22 / 16 وفي ولاية صلالة 26 / 15 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 26 درجة في ولاية صلالة وأدناها صفر في جبل شمس.