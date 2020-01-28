الشيبانية تبحث أوجه التعاون التعليمي والتربوي مع إيران

مسقط- الرؤية

استقبلت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بمكتبها بديوان عام الوزارة صباح أمس الإثنين سعادة الدكتور غلام رضا كريمي نائب وزير التربية والتعليم بالجمهورية الإيرانية الإسلامية والوفد المرافق له بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة.

ورحبت معاليها بسعادة الدكتور والوفد المرافق له، وشهد اللقاء بحث التعاون وتعزيز العلاقات التعليمية والعلمية، بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم استعراض أهم التجارب الرائدة والمشاريع التربوية في كلا البلدين مثل الطلبة المجيدين ورعايتهم، والمسارات التعليمية، وتوأمة المدارس، إضافة إلى التعليم المدرسي الخاص.

ومن جانب آخر قام سعادته والوفد المرافق له بزيارة المدرسة الإيرانية وعدد من المدارس الخاصة للاطلاع على تجربة التعليم الخاص بالسلطنة؛ حيث اطلع سعادته على مرافق المدارس، وآلية سير العمل فيها، وأنظمتها، وأنشطتها، وبرامجها التعليمية، ومناهجها الدراسية كما زار عددا من الفصول الدراسية.

وأكد سعادة الضيف عمق العلاقة التاريخية التي تربط السلطنة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية تعميقها في مجالات التعاون التربوي.