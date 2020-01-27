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48% زيادة في قيم التداولات إلى 1.5 مليون ريال

"مسقط 30" يفقد 10 نقاط.. و26% تراجعا بصافي الاستثمار غير العماني

الإثنين 27 يناير 2020 08:33 م بتوقيت مسقط

"مسقط 30" يفقد 10 نقاط.. و26% تراجعا بصافي الاستثمار غير العماني

 

 

الرؤية – مريم البادية

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 4070 نقطة تقريبا؛ بفقد 10نقاط، بنسبة 0.263 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي إلى 4341 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعا في قيم التداول إلى 1.500 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 48 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة، ووصلت خلالها إلى 1.009 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.102 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.87 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 645 ألف ريال وبنسبة 43 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 1,034 ألف ريال وبنسبة 69 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 389 ألف ريال عماني وبنسبة 26 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6470 نقطة منخفضا 21 نقطة وبنسبة 0.33 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4419 نقطة منخفضا 8 نقاط وبنسبة تغير 0.19 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1934 نقطة منخفضا 0.81 نقطة وبنسبة تغير 0.04 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 551 نقطة منخفضا  0.69 نقطة وبنسبة 0.12 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 38 شركة، ارتفعت منها 8 شركات وانخفضت 13 شركة، فيما استقرت أسعار 17 شركة، وتم التداول في 6,342,027 مليون سهم، بعدد صفقات 383 صفقة. وتصدر سهم اومنفيست قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.340 ريال وبنسبة صعود 2 في المئة، فيما حلّ سهم أعلاف ظفار في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.153 ريال وبنسبة تغير 10 في المئة. واعتلى سهم بنك مسقط صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 733,130 ألف ريال وبنسبة 49 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 1,666,019مليون سهم وبنسبة 26 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 854,512 ألف ريال وبنسبة 57 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 380,421 ألف ريال وبنسبة 25 في المئة. وبلغ شراء العرب 2,360 ألف ريال وبنسبة 0.16 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 262,673 ألف ريال وبنسبة 17 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 465,845ريال وبنسبة 31 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 251,277 ألف ريال وبنسبة 17 في المئة، وبلغ بيع العرب 12,786 ألف ريال وبنسبة 0.85 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 770,059 ألف ريال وبنسبة 51 في المئة.

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