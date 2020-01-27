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السفارة الهندية تحتفل بيوم الجمهورية الـ 71

الإثنين 27 يناير 2020 08:33 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

احتفلت السفارة الهندية في مسقط بيوم الجمهورية الـ 71. وبدأت الفعالية بالصمت دقيقة حدادًا على صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، طيّب الله ثراه- وبعدها رفع شري مونو ماهوار -  سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة العلم الهندي في مقر السفارة بحضور أكثر من 300 عضو من الجالية الهندية في عُمان.

وتبع رفع العلم ترديد النشيد الوطني. وألقى السفير خطابًا موجزًا وقرأ مقتطفات من خطاب رئيس الهند إلى الشعب. وأثنى السفير على المغفور له حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد لدوره المهم في نشر السلام والاستقرار الإقليميين، مشيرا إلى أنّه كان صديقًا حقيقيًا للهند وكان كبير مهندسي الشراكة الاستراتيجية بين الهند وعمان.

واستعرض السفير مؤشرات النمو والتنمية بعد سريان دستور الهند. وأشار إلى الاحتفال الذي استمر لمدة عام تحت عنوان "يوم الدستور والحملة على واجبات المواطن" للاحتفال بمرور 70 عامًا على تبني دستور الهند وطلب المشاركة النشطة من الجالية الهندية في ذلك.

واستقبل السفير أعضاء الجالية الهندية المقيمين في السلطنة وشكرهم على مساهماتهم المتميزة في تعزيز علاقات الهند الودية مع السلطنة. كما أعرب عن تقديره للدعم المقدم من الجالية الهندية للسفارة بما في ذلك المتطوعين والعاملين الاجتماعيين. كما أكد التزام السفارة ببذل قصارى جهدها في تقديم خدمات الرعاية القنصلية والاجتماعية للجالية الهندية في السلطنة. وقام طلاب المدرسة الهندية بدارسيت بغناء النشيد الوطني مما زاد من الشعور بالفخر والوطنية في الاحتفال. وفي الختام تفاعل السفير مع أفراد الجالية الهندية بشكل فردي وشكرهم على مشاركتهم في الاحتفال.

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