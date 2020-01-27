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"أوريدو" تكافئ عملاءها ببيانات مجانية يوميا

الإثنين 27 يناير 2020 08:32 م بتوقيت مسقط

"أوريدو" تكافئ عملاءها ببيانات مجانية يوميا

 مسقط – الرؤية

تواصل Ooredoo مكافأة عملائها بـ 10 ميجابايت يوميا، سعياً منها لإثراء تجربة عملائها واستمتاعهم بالإنترنت بشكل أكبر.

ويمكن لمستخدمي تطبيق Ooredoo الحصول على 300 ميجابايت بيانات مجانية كل شهر، وذلك من خلال تسجيل الدخول في التطبيق الذي يعد منصة رقمية حائزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة.

وتم تصميم تطبيق Ooredoo بعناية تامة لتوفير خدمات إلكترونية تتيح لأكثر من مليون مستخدم إدارة حساباتهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. كما يمكنهم سداد فواتيرهم وإعادة شحن رصيدهم والتحقق من نقاط نجوم لديهم وطلب شريحة تعريف شخصية (SIM) جديدة من خلال التطبيق وغيرها الكثير. وتواصل الشركة تحديث تطبيقها باستمرار عبر إضافة العديد من المزايا الجديدة والمتطورة لتلبية متطلبات عملائها المتجددة.

وبإمكان عملاء Ooredoo البدء في الحصول على البيانات المجانية والعديد من الخدمات وأحدث العروض التي تقدمها الشركة عبر تنزيل تطبيق Ooredoo مجاناً من متجري التطبيقات Apple أو Google Play.

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