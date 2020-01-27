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مذكرة تفاهم بين وزارة البلديات و"أوريدو قطر" في مجالات تقنية وأمن المعلومات

الإثنين 27 يناير 2020 06:56 م بتوقيت مسقط

مذكرة تفاهم بين وزارة البلديات و"أوريدو قطر" في مجالات تقنية وأمن المعلومات

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، صباح أمس، بديوان عام الوزارة، مذكرة تعاون مع الشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو".

وقَّع مذكرة التعاون من جانب الوزارة سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه -المكلف بتسيير أعمال وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية- فيما وقَّعها من جانب شركة "أوريدو" إيان تشارلز دنش الرئيس التنفيذي للشركة.

وتشملُ المذكرة مجالات التعاون التدريب، وتقنية وأمن المعلومات، وتبادل الزيارات، إضافة لمجالات التعاون في منصات التواصل الاجتماعي وبث الرسائل التوعوية وتفعيل، دور المسؤولية المجتمعية وتنمية البرامج التوعوية الهادفة.

ويأتي توقيع المذكرة توطيدًا للعلاقات المتميزة بين الوزارة والشركة العمانية القطرية للاتصالات "اوريدو"، ورغبة لتوثيق مجالات التعاون الثنائية بينهما، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل.

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