"سوق المال" تبحث مع "أيوسكو" استضافة اجتماع "الأسواق الناشئة والنامية 2021"

مسقط – الرؤية

استقبلت الهيئة العامة لسوق المال أمس بول أندريس الأمين العام للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (أيوسكو)، بهدف الوقوف على التطورات الاقتصادية التي تشهدها السلطنة والتعرف على التطورات التشريعية المنظمة لسوق رأس المال العماني إلى جانب مناقشة أهم القضايا المتعلقة بقطاع سوق رأس المال ودور الجهات التشريعية المنظمة لهذا القطاع.

والتقى بول أندريس بمعالي يحيى بين سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بمبنى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتضمن برنامج الزيارة عقد جلسة مباحثات برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

وتناولت الجلسة عدة محاور، أهمها: الدعم التقني الذي تقدمه منظمة أيوسكو للأعضاء، ومناقشة إمكانية استضافة الهيئة للاجتماع السنوي للجنة الأسواق الناشئة والنامية 2021، وعرض نبذة عامة عن سوق رأس المال العماني، ومناقشة المسائل التنظيمية والإشرافية الرئيسية التي تواجه هيئة سوق المال، وتقديم رؤية الهيئة لسوق المال للتقنية المالية "FinTech" بشكل عام.

ويشار إلى تعيين بول أندريس أمينًا عامًا لمنظمة الأيوسكو في ديسمبر 2015 ، وتتمحور مسؤوليته حول السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. وتعد أيوسكو أرفع منظمة مهنية دولية في مجال الرقابة والاشراف على أسواق المال، فقد تأسست عام 1983 ومقرها الدائم مدريد، وتضم في عضويتها حوالي 200 دولة أي ما يعادل 90% تقريبا من الهيئات الرقابية على أسواق المال في العالم، وتعنى المنظمة بوضع المعايير الدولية لعمليات الرقابة والإشراف والمعترف بها من قبل المجتمع المالي والدولي وذلك بهدف تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال عن طريق التعاون على الصعيد الدولي، وتعزيز فاعلية هيئات أسواق المال للكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها عبر الحدود، وضمان إنفاذ قوانين هيئات أسواق المال اتجاه المخالفين عبر الحدود.