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في الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة الوقفية

مشروع اتفاقية لإدارة الاستثمار بين "سراج" لدعم التعليم و"ميثاق" للصيرفة الإسلامية

الإثنين 27 يناير 2020 06:54 م بتوقيت مسقط

مشروع اتفاقية لإدارة الاستثمار بين "سراج" لدعم التعليم و"ميثاق" للصيرفة الإسلامية

 

مسقط - الرؤية


عقد مجلس إدارة المؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج" اجتماعه الأول برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

واستهل معالي الشيخ الاجتماع بالتعبير عن شكره وتقديره لكل من وقف مسانداً لتأسيس وإشهار هذه المؤسسة الوقفية، موجهاً تقدير وثناء المجلس إلى معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني - رئيس مجلس التعليم ومعالي الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية لتبنيهم ودعمهم قيام المؤسسة الوقفية.

واستعرض مجلس الإدارة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها:
رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها، وكذلك ما يتعلق بانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة، ومصادر تمويل المؤسسة، إضافة إلى الأنظمة الداخلية لتنظيم إدارة المؤسسة وأعمالها.

كما استعرض المجلس مشروع اتفاقية إدارة الاستثمار بين المؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج" وميثاق للصيرفة الإسلامية. ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

ويشار إلى إشهار المؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج" على هامش أعمال منتدى "دور الوقف في دعم التعليم وتمويله" الذي عُقد في شهر أكتوبر من العام الماضي تحت إشراف مجلس التعليم، وتتمثل أهداف "سراج" في  تجديد الدور التنموي للوقف في رعاية التعليم ودعم برامجه العلمية، وإيجاد مصادر متنوعة ومستدامة لدعم التعليم في مستوياته كافة، وكذلك دعم المحتاجين من طلبة العلم وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع جهات الاختصاص، بالإضافة إلى استقطاب أموال التبرعات والهبات والوصايا لدعم التعليم وإيجاد أفضل الطرق لتشغيلها وتنميتها واستثمارها خدمة لأهداف المؤسسة.

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