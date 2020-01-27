حلقة عمل حول التعليم والتدريب الذاتي في "غرفة الظاهرة".. غدا

عبري - ناصر العبري

عقد مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة سيف بن سعيد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة.

وتوجه أعضاء مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة بالدعاء للمغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته على ما قدم لهذا الوطن العزيز، مجددين العهد والولاء لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- والمضي قدما تحت قيادته الحكيمة في مسيرة التنمية والبناء.

وتم اعتماد محضر الاجتماع الأخير لعام 2016م واستعرض الاجتماع آلية مشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الظاهرة في متجر (منفذ) التابع لجناح السلطنة في معرض اكسبو 2020 بدبي.

كما أقر الاجتماع تأجيل إقامة ملتقى ضنك الاقتصادي إلى إشعار آخر. ووجه أعضاء مجلس إدارة الفرع الدعوة إلى أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة الظاهرة للمشاركة في حلقة عمل حول التعليم والتدريب الذاتي والتي ستقام غدا الأربعاء في مقر فرع الغرفة بعبري والاستفادة مما ستقدمه الحلقة من محاور تعنى بمواكبة معطيات العصر التقني في جوانب التعليم والتدريب عن بعد.