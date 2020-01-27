الإثنين, 27 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

ترسيخ السلام الإقليمي

الإثنين 27 يناير 2020 05:47 م بتوقيت مسقط

 

للمرة الثانية خلال أسبوع، يزور معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله، العاصمة الإيرانية طهران، في دلالة لا تقبل الشك على أنَّ المساعي العُمانية لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة تمضي على قدم وساق، مثلما أراد لها المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- وسار على نهجه القويم حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه-.

والنهج السلطاني القائم على بناء علاقات صداقة مع جميع دول العالم، يؤكد أنَّ عُمان رمانة ميزان العلاقات الخارجية وهمزة الوصل بين مختلف الدول بفضل نهج الحياد الإيجابي. وفي العديد من المناسبات تبرهن الدبلوماسية العمانية، على أنها الأكثر رجاحة للعقل، ففي ظل عالم يغلب فيه الصراع على السلام، تؤمن عُمان بضرورة تغليب الحوار، وحل المشكلات وفق تسويات مرضية لجميع الأطراف، بما يسهم في إطفاء الحرائق المشتعلة هنا وهناك، وإخماد أخرى قبل أن تشتعل. وزيارة طهران تظهر بجلاء الدور المحوري لعُمان في تحقيق الاستقرار الإقليمي مع دولة إيران، لاسيما وأن البلدين يشتركان في إدارة مضيق هرمز وهو أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

إن مسيرة السلام والوئام ماضية في عهد جلالة السلطان المفدى- أيده الله- فهو خير خلف لخير سلف، ودبلوماسية الحوار الهادئ تظل هي الأولوية لبلادنا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 يوليو 2017

تحقيق السلام الإقليمي

المزيد

15 يناير 2020

"فايننشال تايمز": جلالة السلطان هيثم بن طارق يتعهد بمواصلة صنع السلام الإقليمي والعالمي

المزيد

06 سبتمبر 2016

ميقاتي يشيد بدور السلطنة في إحلال السلام الإقليمي

المزيد

12 مايو 2015

اليوم.. سماحة المفتي يبرز "دور المرأة في ترسيخ القيم" بمحاضرة بالجامع الأكبر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الرؤية" تطلق فعاليات موسم جديد من "إعلام المبادرات" في ضوء أولويات "عُمان 2040"

المحليات - أخبار

منح رخصة مشغل جوي جديد لشركة "الشرقية للطيران"

الاقتصاد - محلي

"الصحة": تفعيل خطط الجاهزية على المنافذ الحدودية ومؤسسات الرعاية الصحية لمواجهة "كورونا"

المحليات - أخبار

الرياح القوية تمنع رحلة لطيران السلام من الهبوط في مطار صلالة

المحليات - أخبار

إنجاز طبي جديد للمستشفى السلطاني

المحليات - أخبار

استمرار الأجواء الباردة في طقس السلطنة.. وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

5 دول عربية ضمن أفضل 40 دولة في الانفتاح الثقافي وجودة الحياة

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة