مذكرة تفاهم بين جامعتي السلطان قابوس وحمد بن خليفة للتعاون في البحث العلمي

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ جامعة السلطان قابوس -مُمثلة بمركز البحوث الطبية- رسالة تفاهم مع المعهد القطري للبحوث الطبية الحيوية بجامعة حمد بن خليفة.

وقَّع الاتفاقية من جانب الجامعة الدكتور خالد بن حميد الرصادي مدير مركز البحوث الطبية، والدكتور عمر الأنجف المدير التنفيذي لمعهد قطر للبحوث الطبية الحيوية بجامعة حمد بن خليفة؛ بهدف بناء شراكة وتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، إضافة لتطوير أحدث البحوث متعددة التخصصات في مجال التوحد.

واشتملتْ رسالة التفاهم على تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات العمل المشتركة والاستخدام المتبادل للخدمات المتاحة لكلا الطرفين؛ بناءً على السياسات الحالية، مع إجراء المشاريع البحثية التعاونية في مجال التوحد؛ منها على سبيل المثال: "المؤشرات الحيوية، الانتشار، تتبع العين وعلم الوراثة".

وتضمنت الرسالة تبادل الخبرات المهنية والتقنية بين الباحثين والمتخصصين مع التعاون في مجال توفير التدريب الداخلي لطلاب جامعة السلطان قابوس، وتوفير التدريب المهني في مجال الخبرة المطلوبة إلى جانب المنشورات المشتركة.

ويُعتبر معهد قطر لبحوث الطب الحيوي مركزا عالميا لبحوث الطب الحيوي، وسائر البحوث التي تُترجم مخرجات التجارب الإكلينيكية إلى تقنيات وأدوات طبية، ويهدف للارتقاء بالرعاية الطبية من خلال الابتكار في طرق الوقاية من الأمراض التي تؤثر على السكان القطريين وسكان المنطقة، وطرق تشخيصها وعلاجها؛ بهدف تحسين الطب الشخصي والرعاية الصحية؛ كما يتولى المعهد إدارة مراكز بحثية في مجالات السكري والاضطرابات العصبية والسرطان.