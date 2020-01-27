منح رخصة مشغل جوي جديد لشركة "الشرقية للطيران"

مسقط – الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة مشغل جوي جديد لشركة "الشرقية للطيران"، لتدشين طيران عام وطني جديد هو الأول من نوعه وفق رخصة تؤهله لتقديم خدماته داخل وخارج السلطنة لتنضم بذلك إلى المشغلين الجويين الحاليين، الأمر الذي يُساهم في دعم عجلة التنمية في صناعة الطيران في السلطنة، وذلك في إطار جهود الهيئة الداعمة لمنظومة الطيران في السلطنة وإثرائها من خلال تقديم خدمات نقل جوي متنوعة بواسطة القطاع الخاص وتحفيز التوسع المدروس لأنشطة الناقلات الوطنية داخلياً وإقليمياً وفق معايير معتمدة.

وأكد سعادة محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية دور الهيئة في النهوض بقطاع الطيران بالسلطنة ودعمه للقطاعات الحيوية الأخرى بما يحقق للسلطنة المزيد من التقدم ومواصلة الازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.

وعبر الزعابي عن شكره وتقديره لجهود فريق العمل بالمديرية العامة لتنظيم الطيران المدني مُمثلة بالفريق المختص بدائرة السلامة الجوية والذي تولى على مدى الفترة الماضية أعمال ترخيص الشركة الوطنية الجديدة بعد إنجاز الإجراءات الفنية واجتياز المتطلبات التشغيلية والتي تشمل الرحلات التجريبية وذلك بإشراف وحضور المختصين في الهيئة، والتحقق من جاهزية الشركة لبدء عمليات الطيران.

وتعتزم شركة الشرقية للطيران بدء تقديم خدماتها الجوية باستخدام طائرة هليكوبتر من نوع إيرباص "Airbus H125" والتي تستوعب 5 ركاب، بعد حصولها على رخصة التشغيل الجوي من الهيئة والتي تمكنها لبدء خدماته التجارية.

وتعد شركة الشرقية للطيران إضافة نوعية ستدعم قطاع السياحة في سلطنة عُمان من خلال الرحلات السياحية التي ستقوم بها في وجهات مميزة في مختلف أنحاء السلطنة. ومن المتوقع أن تسهم شركة الشرقية للطيران بتعزيز القطاع اللوجستي وقطاعات أخرى في السلطنة.