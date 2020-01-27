الرياح القوية تمنع رحلة لطيران السلام من الهبوط في مطار صلالة

مسقط - الرؤية

قالت شركة طيران السلام، إن الرحلة رقم ov113، التي كانت على وشك الهبوط في مطار صلالة الدولي، قد تم تحويلها إلى مطار مسقط الدولي؛ بسبب الظروف الجوية (الرياح القوية) في مطار صلالة الدولي.

وأضافت بأن قبطان الطائرة قرر بعد استشارة الجهات المختصة، عودة الرحلة إلى مطار مسقط الدولي بسبب الظروف الجوية ولسلامة المسافرين، وقد هبطت الرحلة بسلام في مطار مسقط الدولي في تمام الساعة 2.54 فجر اليوم الاثنين..

وأشارت إلى أن الرحلة عادت مرة أخرى للاقلاع، وغادرت مصار مسقط في تمام الساعة 9 صباحا وهبطت في مطار صلالة في تمام الساعة 10.40 صباحا