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استمرار الأجواء الباردة في طقس السلطنة.. وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق

الإثنين 27 يناير 2020 10:40 ص بتوقيت مسقط

استمرار الأجواء الباردة في طقس السلطنة.. وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق
أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى ‏تدفق سحب متوسطة الى منخفضة على المناطق الساحلية لبحر عمان مع فرص هطول أمطار متفرقة وتواجد سحب منخفضة على أجزاء من محافظتي البريمي والظاهرة، وتطاير الغبار والأتربة بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار. ‏‎وأضافت بأن الطقس بارد نسبيًا وصحو بوجه عام على معظم المحافظات فيما يكون غائم جزئيًا على محافظتي مسندم والبريمي وعلى المناطق الساحلية لبحر عُمان مع احتمال هطول أمطار متفرقة واحتمال تصاعد الأتربة والغبار بفعل حركة الرياح على المناطق الصحراوية والمكشوفة. ‏‎وسجلت درجات الحرارة في ولاية السيب 21 / 14 وفي ولاية صلالة 28 / 20 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 28 درجة في ولاية صلالة وأدناها صفر في جبل شمس.

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