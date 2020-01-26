"مدائن" تنظم حلقة عمل للتوعية بخدمات النافذة الاستثمارية "مسار"

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، أمس، في واحة المعرفة مسقط، حلقة عمل للتعريف بالخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية "مسار". وناقشتْ الحلقة في يومها الأول آلية ومهام العمل في "مسار"، وقانون الاستثمار الأجنبي، إلى جانب مناقشة مستجدات وصلاحيات (نظام استمر بسهولة - السجلات التجارية).

وستناقش الحلقة عِدَّة محاور بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ أبرزها: الاستثمار في المدن الحرة والاقتصادية والصناعية، وآلية العمل في جوانب التفتيش والرقابة، ومراجعة ومناقشة مستجدات وصلاحيات (نظام استثمر بسهولة - التراخيص الصناعية)، ودور وخدمات وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان في العملية الاستثمارية.

ويهدفُ مشروع النافذة الاستثمارية "مسار" إلى تشكيل منظومة الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"؛ حيث تتكون النافذة من عدة جهات مختلفة تحت إدارة واحدة، تسعى لتحقيق رضا المستثمرين من خلال التكامل مع الجهات الحكومية التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الدائرة الاستثمارية للمشاريع الجديدة أو القائمة.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها "مدائن" للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة؛ من خلال إدارتها الفعالة لمدنها الصناعية وتحقيقا لأهدافها المرجوة لتطوير خدماتها ومرافقها لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ وذلك من خلال توفير كافة الخدمات داخل مناطقها كالكهرباء والماء والغاز وشبكات الصرف الصحي ومحطات التقنية والطرق؛ حيث إنَّ إصدار التراخيص والموافقات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المدن الصناعية من أهم الأهداف التي تعمل "مدائن" على تحقيقها، وذلك تسهيلا للمستثمرين لإجراء معاملاتهم.

كما يهدف المشروع إلى التكامل بين الخدمات التي تقدمها "مدائن" للمستثمرين بشكل مباشر والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى من خلال شبكة حكومية خاصة لتبادل البيانات، وتتمثل الأهداف العامة للنافذة في إنجاز معاملات ترخيص وتسجيل سريعة وفعالة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وأيضا إيجاد نقطة دخول واحدة عبر الإنترنت لمجتمع الأعمال للوصول إلى الخدمات والمعلومات الحكومية، إضافة إلى تفاعل مرن وسهل وشفاف بين مجتمع الأعمال والحكومة، وتوفير بيئة موثوقة وآمنة للشركات لإجراء المعاملات اليومية مع الجهات ذات العلاقة وتقديم خدمات فعالة لمدة 24 ساعة، علاوة على فتح المجال لمقابلة المختصين من الجهات المشاركة ومن فريق المؤسسة وإمكانية الوصول إلى الخدمات من خلال تطبيق الويب وتطبيقات الهاتف المحمول عبر مراكز خدمة قريبة من المستثمرين.