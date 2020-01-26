مؤشر سوق مسقط يربح 12 نقطة بدعم من الأسهم القيادية.. و49% تراجعا بالتداولات

الرؤية - نجلاء عبدالعال

ربح المؤشر الرئيسي لسوق مسقط 12 نقطة، وأغلق في أول تداولات الأسبوع عند 4082 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.3% مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة، وجاء الارتفاع في جلسة أمس بدعم من ارتفاع أسهم قيادية، منها بنك مسقط، وعمانتل وأوريدو والبنك الأهلي والبنك الوطني، وهي من الأسهم ذات الثقل الكبير في المؤشر العام.

وانعكس ارتفاع إغلاقات الأسهم القيادية على إجمالي القيمة السوقية والتي لامست حدود 18.9 مليار ريال؛ بربح 22 مليون ريال خلال الجلسة، وفيما صبغ اللون الأخضر عدة أسهم، منها أسهم للمالية والاتصالات، إلا أنّ شركات الطاقة وقعت في دائرة الأحمر رغم تسجيلها أرباحًا جيدة خلال العام المنصرم، وإن كان الإجمالي أقل من الأرباح المسجلة في 2018.

وجاءت القيمة الإجمالية للتداولات خلال الجلسة أقل مما كانت عليه في الجلسة السابقة بنسبة 49%، وبلغت مليون ريال، ومع ضعف تداولات الأجانب الأكثر ميلا للبيع تراجعت قيمة الاستثمار غير العماني خلال الجلسة بقيمة 221 ألف ريال حيث باع الاستثمار غير العماني ما قيمته 398 ألف ريال؛ فيما اشتروا بما قيمته 177 ألف ريال.

ومن بين 38 ورقة مالية تمّ التداول عليها أمس ارتفع إغلاق 10 وانخفض إغلاق 7 ورقات أخريات، وعلى رأس الأسهم المرتفعة جاء سهم عمان للاستثمارات والتمويل ليغلق عند 120 بيسة بنسبة زيادة 2.6% تقريبا، وتلاه سهم البنك الأهلي وزاد إلى 138 بيسة بنسبة زيادة 2.2%؛ وجاء الارتفاع متواكبا مع إعلان البنك عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% كأرباح نقدية لكل سهم بالإضافة إلى أسهم مجانية بواقع 5% -أي خمسة أسهم لكل 100 سهم- وكان صافي أرباح البنك في نهاية 2019 قد بلغ 31 مليون ريال بنسبة ارتفاع 7.7% عما كان عليه في 2018.

وتصدر التراجعات سهم صحار للطاقة باغلاق على 57 بيسة فاقدا بيسة واحدة مثلت نسبة 1.7 من سعره، وتراجع أيضا سهما العنقاء للطاقة ومسندم للطاقة، أمّا الاكثر تداولا من حيث القيمة فكان سهم بنك مسقط بقيمة وصلت إلى 323 ألف ريال وبنسبة 32% من الإجمالي.

وفي أداء المؤشرات القطاعية، شهدت تباينا؛ فأغلق المؤشر المالي عند 6492 نقطة وبنسبة زيادة 0.27% عما كان عليه في إغلاق الجلسة السابقة، فيما جاء إغلاق مؤشر الصناعة بارتفاع أقل من نقطتين وبنسبة 0.04% أعلى من آخر إغلاق ليصل إلى 4428 نقطة، وأغلق مؤشر الخدمات مرتفعا عن إغلاقه السابق بنسبة 0.11% إلى 1935 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الشرعي أفقيًا تقريبًا عند 553 نقطة.