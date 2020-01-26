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بمشاركة 70 متخصصًا

مستشفى النهضة ينظم حلقة عمل حول "مهارات عد الكربوهيدرات"

الأحد 26 يناير 2020 06:58 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظم قسم الباطنة، بمستشفى النهضة، حلقة عمل حول "المهارات الأساسية والمتطورة لعد الكربوهيدرات" على مدار يومين متتاليين، وبمشاركة أكثر من 70 مشاركا من المتخصصين بعلاج السكري، والتغذية بمختلف المؤسسات الصحية في السلطنة، وذلك بفندق كراون بلازا.

تهدف حلقة العمل إلى توعية المشاركين بكيفية استخدام مهارة عد الكربوهيدرات وأهميتها لعلاج مرض السكري وتحديد نسبة الكربوهيدرات على الملصقات الغذائية وحساب محتوى الكربوهيدرات في الوجبات الغذائية، كذلك التعرّف على مدى تأثير نسبة السكر في الدم من مصادر الكربوهيدرات المختلفة وتوعية المشاركين بكيفية تعليم المرضى لعد الكربوهيدرات.

وتضمن برنامج الحلقة عددا من المحاضرات العلمية المقدمة تمركزت حول علاج السكري ومهارات عد الكربوهيدرات في بعض الحالات الخاصة ولمستخدمي مضخة الأنسولين وفوائد الغذاء في مرض السكري، وأسس المشورة الغذائية للأشخاص الذين يعانون من السكري والغذاء المثالي لمرضى السكري.

 

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