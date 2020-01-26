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طوارئ في الصحة استعدادا لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 26 يناير 2020 06:11 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

ترأس معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وزير الصحة، بمبنى المديرية العامة لمُراقبة ومكافحة الأمراض، صباح أمس الأحد، اجتماعا لمناقشة استعدادات السلطنة لفاشية فيروس كورونا المستجد.

وناقش الاجتماع خطة طوارئ الصحة العامة والتي من أهمها التجهيزات والإجراءات المُتبعة لمعاينة القادمين من مناطق موبوءة بالمرض في مطارات وموانئ السلطنة، وكذلك استعدادات المستشفيات والمؤسسات الصحية للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد، وأيضاً توفير المحاليل والكواشف المخبرية في المختبر المركزي للصحة العامة .

وناقش الاجتماع خطة التواصل المجتمعي عن طريق القنوات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في حضور سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وأعضاء اللجنة المركزية لطوارئ الصحة العامة .

نوهت الوزارة على جميع المواطنين والمقيمين ضرورة أخذ المعلومات عن طريق البيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال بوزارة الصحة على رقم الهاتف: (24441999).

 

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