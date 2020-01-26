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"الاعتماد الأكاديمي" تعدل لائحة الموظفين بما يسمح بالتعاقد مع العمانيين والوافدين

الأحد 26 يناير 2020 06:11 م بتوقيت مسقط

"الاعتماد الأكاديمي" تعدل لائحة الموظفين بما يسمح بالتعاقد مع العمانيين والوافدين

 

 

الرؤية – محمد قنات 

 

أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي، وكيل وزارة التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، قراراً قضى بإجراء تعديل بعض أحكام  لائحة شؤون الموظفين بالهيئة.

وتضمن قرار التعديل بأنَّه يجوز للرئيس في الحالات الاستثنائية بناء على طلب الرئيس التنفيذي وبعد موافقة المجلس، التعاقد مع العمانيين وغير العمانيين ممن يتمتعون بكفاءات عالية أو تخصصات نادرة لشغل وظائف مؤقتة برواتب ومخصصات مالية تزيد على ما هو مقرر لها من رواتب وبدلات وعلاوات، وبما لا يجاوز  25% من الراتب الأساسي عند بداية التعاقد.

 ونص التعديل أيضًا على زيادة تلك الرواتب بذات النسبة عند تجديد العقد باتباع الإجراءات ذاتها وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وذلك حسبما تقتضيه مصلحة العمل  على أن يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، على أن يعمل بالقرار ابتداءً من أمس الأحد.

واستند القرار إلى المرسوم السلطاني رقم 54 / 2010 بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،

ولائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم 26 / 2011، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وبناء على ما تفتضيه المصلحة العامة.

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