"العمانية للاعتماد الأكاديمي" تضع الجامعة العربية المفتوحة تحت الملاحظة

مسقط - الرؤية

أنهت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي عملية التقويم مُقابل المعايير المؤسسية للجامعة العربية المفتوحة فرع سلطنة عُمان، والتي تمثل المرحلة الثانية من نظام الاعتماد المؤسسي، وينتج عنها قرار قطعي حول استيفاء أو عدم استيفاء المؤسسة للمعايير.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن نتيجة الاعتماد المؤسسي والتقديرات مقابل المعايير والمقاييس التي تندرج تحتها منشورة، أما تقرير التقويم مقابل المعايير المؤسسية فلن ينشر، كونه وثيقة محدودة التداول يتم توزيعها على كل من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومجلس التعليم، ووزارة التعليم العالي، وغيرها من الجهات الحكومية في حال طلبت ذلك، شريطة موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا الطلب. وقدمت الجامعة العربية المفتوحة فرع سلطنة عمان طلب التقويم مقابل المعايير المؤسسية بتاريخ 26 أغسطس 2018م، وشكلت الهيئة فريق مراجعة خارجية، مكّون من مراجعين محليين ودوليين من ذوي المؤهلات والخبرات المناسبة، برئاسة البروفيسور فيل كارديو، وعضوية كل من: البروفيسور انجريد بيلار، والفاضل كيران روس، والبروفيسور يسرى الموزوجي، والدكتور مهند العبيدي.

وتولت إدارة عملية المراجعة الدكتورة تيس جوودليف، وخلال زيارته لحرم الجامعة، والتي تمت في الفترة من 9 حتى 13 ديسمبر 2018م، أجرى الفريق مقابلات مع أكثر من 120 شخصاً، بمن فيهم ممثلون عن الجهات المختصة بالحوكمة، وموظفو الجامعة، وطلبتها، وعدد من الجهات الخارجية ذات العلاقة بالجامعة. كما قام الفريق بمراجعة مجموعة من الأدلة والمواد المساندة الإضافية.

وصادق مجلس إدارة الهيئة على تقرير التقويم مقابل المعايير المؤسسية بتاريخ 31 أكتوبر 2019م، واستلمت الجامعة نسخة منه. وقد كانت نتيجة عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية للجامعة العربية المفتوحة فرع سلطنة عمان هي وضعها "تحت الملاحظة "، على أن تتم عملية إعادة تقويمها مقابل المعايير التي لم تستوفها، وذلك بعد مرور 12 شهراً من تاريخ المصادقة على التقرير.