"حيا للمياه" تحصل على شهادة "أيزو 27001" في إدارة نظام أمن المعلومات

مسقط – الرؤية

حصلت "حيا للمياه" على الشهادة الدولية في إدارة نظام أمن المعلومات (ايزو 27001)، تتويجًا لجهودها في الالتزام بأفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات. ويأتي حصول الشركة على هذه الشهادة بعد اجتيازها جميع مراحل التقييم والمتابعة الداخلية بالإضافة إلى التدقيق الخارجي من قبل الجهة المشرفة على الشهادة الدولية والتي ثمّنت في تقريرها جهود حيا للمياه في الالتزام التام بأسس ومبادئ نظام إدارة أمن المعلومات.

وقال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه: إنّ حصول الشركة على شهادة (ايزو 27001) جاء نتيجة العمل الدؤوب والمتواصل من الإدارة التنفيذية والموظفين في المحافظة على ممتلكات وأصول الشركة مثل المعلومات والبرامج والأجهزة والمعدات والمباني، والتقليل من حالات فقد المعلومات. كما أنّ وعي الموظفين بأهمية الحفاظ على أمن المعلومات، والإلمام بالنتائج السلبية المترتبة على عدم الالتزام بذلك، وإدراكهم التام بأهمية تحديد وتقييم مخاطر أمن المعلومات والعمل على الحد منها، فضلًا عن الاستجابة لحالات الطوارئ، والحد من الحوادث سهل علينا الحصول على هذه الشهادة رغم صعوبة متطلباتها ومعاييرها.

وأكد المهندس حسين عبدالحسين أن هذا الإنجاز يأتي كاعتراف دولي تناله حيا للمياه في سعيها المتواصل من أجل الوصول للتميز والإجادة من أجل تحقيق تطلعات الشركة وترجمة هدفها الأساسي الرامي إلى جعل عمان أكثر اخضرارًا وصحة، والعمل على الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والبيئة.

ومن جهته قال المهندس حمد بن حمود الهاشمي مدير عام الدعم المؤسسي: إن حصول حيا للمياه على الشهادة الدولية في إدارة نظام أمن المعلومات (ايزو 27001) دليل على اهتمام الشركة وحرص الإدارة التنفيذية على تطوير أدائها والتزامها بأعلى المعايير لتقديم خدمة أفضل، ومواكبة لمتطلبات المرحلة الحالية مع ثورة المعلومات وأهمية حماية البيانات الذي بدوره يدعم الأعمال التجارية، ويسهل اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن المخاطر المحيطة ببيئة العمل فيما يتعلق بأمن المعلومات. كما أنّ هذا الإنجاز يعد إضافة أخرى إلى الشهادات الدولية التي حصلت عليها الشركة سابقًا وهي نظام إدارة الجودة (ISO 9001) ونظام السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001) ونظام إدارة البيئة (ISO 14001) ونظام إدارة جودة المختبرات (ISO 17025) إلى جانب نظام إدارة الأصول (ISO 55001).