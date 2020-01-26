"بريمير إن" يعزز الخدمات الفندقية في مطار الدوحة

مسقط – الرؤية

افتتحت علامة "بريمير إن" فندق "بريمير إن" في مطار الدوحة بالعاصمة القطرية، ويضم الفندق 105 غرف في منطقة المطار القديم، ليكون ثاني فنادق العلامة في قطر.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور أحمد الماجد، رئيس مجلس إدارة "مجموعة الماجد" المشغلة للفندق، وآدم نيكولز، المدير العام لفنادق "بريمير إن" في الشرق الأوسط. ويأتي الافتتاح ثمرة اتفاقية عمل بين "بريمير إن" العلامة الفندقية الرائدة والأكبر في المملكة المتحدة، و"مجموعة الماجد" القطرية، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على خيارات الإقامة عالية الجودة والقيمة.

وقال راجيف تاركار المدير العام لعمليات "بريمير إن" في قطر: نجحت مدينة الدوحة في ترسيخ مكانتها بوصفها محطة للفعاليات الرياضية ووجهة سياحية عالمية، وتهدف "بريمير إن" إلى إغناء قطاع الضيافة في قطر عبر تقديم تشكيلة واسعة من الخدمات بأسعار مجزية مع الحفاظ على المعايير الرفيعة التي تشتهر بها علامة "بريمير إن". وتمكّنت علامتنا التي تعتبر من أشهر سلاسل الفنادق البريطانية من حصد مكانة مرموقة وبارزة على مستوى المنطقة، حيث لاقت وجهاتنا رواجاً واستحساناً واسعاً في دولة قطر، وسيقدم الآن فندقنا الجديد ملاذاً مثالياً لتلبية كافة احتياجات ضيوفه من رجال الأعمال والسياح، وذلك من موقعه المتميز على بعد 10 دقائق من مطار حمد الدولي والكورنيش والخليج الغربي.

وتوفر الوجهة الجديدة لضيوفها أقصى درجات الراحة خلال النوم بفضل أسرّة "هيبنوس" الوثيرة والمريحة، إضافة إلى خيارات من الوسائد والستائر العاتمة لتضمن لهم نوماً هنيئاً وعميقاً. كما يخصّ الفندق ضيوفه من العائلات بغرف عائلية فسيحة تتسع لشخصين بالغين وطفلين، حيث يتاح للأطفال ما دون سن الخامسة عشرة الإقامة مجاناً. ويمكن للضيوف بدء يومهم مع بوفيه فطور مفتوح يزخر بخيارات لا محدودة من الأطايب الشهية في مطعم "أمنية" الذي يفتتح أبوابه طوال اليوم، أو الاستفادة من خدمة الغرف المتوفرة على مدار الساعة.