الأحد, 26 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

في ثاني إنجاز تاريخي للشركة بعد ما حققه حقل "نمر" في 2013

"تنمية نفط عمان" تحفر البئر رقم 1000 في مجموعة "مرمول ورحب وثليلات وقهارير"

الأحد 26 يناير 2020 05:13 م بتوقيت مسقط

a40z7535_49442908957_o
a40z7513_49442205913_o
a40z7545_49442678586_o
a40z7553_49442909532_o
a40z7579_49442207198_o

مسقط - الرؤية

أنجزتْ شركة تنمية نفط عُمان حفرَ البئر رقم 1000 في المجموعة العنقودية (مرمول، رحب، ثليلات، قهارير) في جنوب منطقة الامتياز. وهذه المرة الثانية التي يُحقق فيها أحد حقول الشركة النفطية هذا الإنجاز بعد ما تحقق في "نمر" عام 2013.

ويأتي حفر البئر في إطار البرنامج المتسارع لتعزيز الإنتاج عن طريق الاستخلاص الثانوي، ومما ضاعف من قيمة الإنجاز تشغيل البئر في غضون 16 ساعة فقط بعد نقل جهاز الحفر.

وقال المهندس سالم السكيتي المدير التنفيذي لنفط الجنوب بالشركة: ما تحقَّق في مرمول حتى الآن أمر مثير للدهشة، وتتمثل رؤيتنا حاليا في تحقيق مزيد من النماء بحفر 1000 بئر أخرى في المستقبل، ومن المبشر أن نرى المجموعة العنقودية في مرمول قد حققت معدلات إنتاج عالية للنفط بعد 40 عاما من الإنتاج الموسع، مع الأخذ بعين الاعتبار النضج المتقدم لبعض حقولها وتطويراتها المتعلقة. ونشكر جميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الفريد؛ سواء موظفي الشركة أو موظفي الشركات المتعاقدة معها.

من جانبه، قال راؤول ريستوتشي المدير العام للشركة: أهنئ موظفي الشركة وموظفي الشركات المتعاقدة على هذا الإنجاز الباهر المتمثل في حفر البئر الألفية في هذه المجموعة العنقودية، التي تعد مساهما رئيسيا في الإنتاج. هذا الإنجاز وليد جهود تعاونية بذلتها فرق ودوائر عديدة في الشركة؛ بما فيها: مديرية هندسة النفط، ومركز تطوير الحقول، ومديرية هندسة الآبار، ومديرية الهندسة، ومديرية العمليات، ومديرية المالية، فضلاً عن شركات الحفر المتعاقدة معنا.

يُشار إلى أنَّ حقل مرمول قد اكتشف في العام 1956، وربط بخط الإنتاج في العام 1980، عندما شغل خط النفط الرئيسي في جنوب السلطنة، وتحتفظ المجموعة العنقودية حالياً بمقدار كبير من كميات الهيدروكربونات؛ إذ تُسهم بمعدل 81600 برميل في اليوم. كما أنها تضم جملة متنوعة من خطط التطوير ومشاريع عالمية المستوى وتطبيقات معقدة تخضع لآليات استخلاص ثانوية وثلاثية (كالحقن بالبوليمر القلوي الخافض للتوتر السطحي) تدعمها تكنولوجيا متطورة. ومن المخطَّط أن تحفر قرابة 500 بئر إضافية في السنوات القلائل الآتية في المجموعة العنقودية عن طريق تطوير المرحلة 3 من مشروع الغمر بالبوليمر في مرمول، وتكثيف مشاريع الغمر بالمياه في الآبار البينية؛ مما سيعزز الإنتاج، وسيضيف المزيد إلى احتياطات السلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 مارس 2015

"تنمية نفط عمان": تقدم جيد في التعامل مع حادثة البئر بحقل سخية

المزيد

12 يونيو 2015

"الخدمات الهندسيّة" بوزارة الدفاع تحفر آبارًا للمياه في مسقط

المزيد

23 مايو 2017

"بي.بي عمان" تنجز حفر البئر 50 في حقل "خزان"

المزيد

12 سبتمبر 2018

"فالي" تنجز مناولة 135 مليون طن متري من الحديد مع استقبال الناقلة رقم 1000

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الثلاثاء.. تدشين النسخة التاسعة من "جائزة الرؤية الاقتصادية"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية الإقتصادية

"ملامح الاقتصاد العماني": 3% نموا متوقعا في 2020.. و3.5% للاقتصاد العالمي

الاقتصاد - محلي

طوارئ في الصحة استعدادا لمواجهة فيروس كورونا

المحليات - أخبار

"تنمية نفط عمان" تحفر البئر رقم 1000 في مجموعة "مرمول ورحب وثليلات وقهارير"

الاقتصاد - محلي

سفارتنا في بكين: الطلاب العمانيون بالصين بخير ولا داعي للقلق

المحليات - أخبار

تزايد فرص هطول الأمطار على هذه المناطق

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة