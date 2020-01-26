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بالفيديو .. إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية

الأحد 26 يناير 2020 03:55 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية

القدس المحتلة -  رويترز

أعلنت إسرائيل اليوم الأحد أنها ستسمح لأول مرة للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية في حالات معينة.

وأصدر وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي بيانا بعد التشاور مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يقول إنه سيتم السماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية في حالتين هما وجود أسباب دينية وهي الحج، أو لأسباب تتعلق بممارسة أنشطة تجارية مثل الاستثمار أو عقد اجتماعات وفي هذه الحالة يمكن أن تصل مدة السفر إلى تسعة أيام.

وذكر البيان أن المسافرين لا يزالون بحاجة لموافقة السلطات السعودية.

 

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