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سفارتنا في بكين: الطلاب العمانيون بالصين بخير ولا داعي للقلق

الأحد 26 يناير 2020 01:08 م بتوقيت مسقط

سفارتنا في بكين: الطلاب العمانيون بالصين بخير ولا داعي للقلق

مسقط - العمانية

أكدت سفارة السلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية أن جميع الطلبة العمانيين المقيمين بالصين بخير، وأن أوضاعهم "جيدة لا تستدعي القلق"، وأنها تتابع أحوال الطلبة الصحية بشكل مستمر.

وأفاد بيان صادر عن السفارة أنها تابعت الطلبة المقيمين هناك واطمأنت على حالتهم الصحية ودعتهم إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية التّي اتخذتها السلطات الصحية الصينية للتعامل مع هذا الوباء، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل إصابات بين صفوف الطلبة العمانيين المقيمين بالصّين حتى الآن. ويأتي هذا البيان بعد تعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمدينة ووهان التابعة لمقاطعة هوبي الصينية. ووفقًا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين فإن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس الجديد الذي يشبه الالتهاب الرئوي ارتفع إلى 56 شخصًا على الأقل وبلغ عدد الإصابات 1975 إصابة وهو مستمر في الانتشار.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج إن الصين "لا تزال تواجه وضعًا خطيرًا" وقد اتخذت الحكومة إجراءات صارمة على نحو متزايد لاحتواء انتشار الفيروس عن طريق تقييد حركة المواطنين، كما تم فرض القيود على التنقلات في مدن ومناطق عدة لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي. وتم الإبلاغ أيضًا عن تسجيل حالات إصابة بالفيروس في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا فضلًا عن الأراضي الصينية في هونج كونج وماكو.

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