بتكليف سام.. السعدي يشارك في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالسعودية

مسقط - العمانية

بناءً على التكليف السامي لحَضْرَة صَاحِب الجَلَالَة السُّلطَان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- شاركَ معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، الذي أُقِيم مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وخلال فعاليات الحفل، استقبل خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية؛ حيث نقلَ تحيات حَضْرَة صَاحِب الجَلَالَة السُّلطَان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنيات جلالته الطيبة له وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أبلغ خادم الحرمين الشريفين معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية، نقل تحياته إلى أخيه جَلَالَة السُّلطَان المعظم- حفظه الله ورعاه- وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني المزيد من التقدم والازدهار.