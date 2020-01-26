جلالة السلطان يهنئ الرئيس الهندي وحاكم عام أستراليا

مسقط - العمانية

بَعَث حَضْرَة صَاحِب الجَلَالَة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفين رئيس جمهورية الهند؛ بمناسبة يوم الجمهورية.. أعرب فيها جلالة السلطان المعظم عن صادق تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بوافر الصحة والسعادة، وللشعب الهندي الصديق بمزيد من التقدم والرقي.

كما بَعَث حَضْرَة صَاحِب الجَلَالَة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال ديفيد هارلي حاكم عام أستراليا؛ بمناسبة العيد الوطني لبلاده.. ضمَّنها جلالته أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته بوافر الصحة والسعادة، وللشعب الأسترالي الصديق باطراد التقدم والازدهار.