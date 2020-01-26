0.8 % زيادة في الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 42 مليارا و194 مليون متر مكعب بنهاية نوفمبر الماضي بارتفاع نسبته 8ر0 بالمائة مقارنة بـ 41 مليارا و844 مليون متر مكعب بنهاية نوفمبر 2018م.

وبيّنت الإحصاءات أنّ المشاريع الصناعية استحوذت على 26 مليارا و87 مليون متر مكعب من إجمالي استخدامات الغاز الطبيعي بالسلطنة بنهاية نوفمبر.

وبلغ إجمالي استخدام المناطق الصناعية في السلطنة ويشمل شركة عُمان للتعدين، وأسمنت عمان 138 مليون متر مكعب.. فيما بلغت استخدامات حقول النفط من الغاز الطبيعي 8 مليارات و886 مليون متر مكعب بارتفاع نسبته 5ر1 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2018م حيث تشمل الاستخدامات الفاقد وفروقات العداد ومعامل التقلص.

وبلغت استخدامات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي 7 مليارات و28 مليون متر مكعب بانخفاض نسبته 4ر9 بالمائة فيما بلغت استخدامات وزارة الدفاع إضافة إلى استهلاك الغاز الطبيعي في جامعة السلطان قابوس 55 مليون متر مكعب.

وبلغ الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد 34 مليارا و550 مليون متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب للنفط 7 مليارات و644 مليون متر مكعب.