"سوق مسقط" يرتفع للأسبوع الثاني بدعم من حالة التفاؤل

مسقط - العمانية

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 9 نقاط مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من حالة التفاؤل التي تسود سوق مسقط للأوراق المالية بعد إعلان النتائج المالية الأولية لشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق.

كما عكست الارتفاعات التي شهدتها سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حالة التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد الوطني خلال عام 2020.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق بنهاية الأسبوع الماضي على نحو 4070 نقطة، وسجلت المؤشرات القطاعية صعودا باستثناء مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع 6 نقاط، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 16 نقطة ومؤشر السوق الشرعي 6 نقاط ومؤشر القطاع المالي 5 نقاط.

وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي بنحو 20 بالمائة لتبلغ 7ر11 مليون ريال عماني مقابل 8ر9 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 2472 صفقة إلى 2667 صفقة.

وجاء بنك مسقط في مقدمة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 7ر2 مليون ريال عماني تمثل 6ر23 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك صحار الدولي ثانيا بـ 902 ألف ريال عماني ثم عمانتل بـ 896 ألف ريال عماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 16 شركة مقابل 26 شركة تراجعت أسعارها و15 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم صناعة الكابلات العمانية أفضل صعود مرتفعا بنسبة 6ر9 بالمائة وأغلق على 612 بيسة، وارتفع سهم المتحدة للتمويل بنسبة 8ر8 بالمائة وأغلق على 86 بيسة، وصعد سهم الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار بنسبة 8ر7 بالمائة وأغلق على 124 بيسة.

وجاء سهم الوطنية للمنظفات الصناعية في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضا بعد تراجعه بنسبة 7ر9 بالمائة وأغلق على 632 بيسة، وتراجع سهم العنقاء للطاقة بنسبة 9ر6 بالمائة وأغلق على 67 بيسة، وهبط سهم جلفار للهندسة والمقاولات إلى 68 بيسة متراجعا بنسبة 8ر6 بالمائة.

وخلال الأسبوع الماضي قال بنك العز الإسلامي إن مجلس الإدارة وافق على العرض المقدم من بنك عمان العربي لمبادلة الأسهم في الاندماج المحتمل بين البنكين، موضحا أنّ مجلس الإدارة أوصى المساهمين بالموافقة.

على العرض. وأضاف أنّه يجوز أن يكون معدل مبادلة الأسهم مبنيًا على أساس صافي قيمة الأصول وفقا للبيانات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما يجوز أن يتم إجراء تسويات نتيجة لأي أحداث مؤثرة على القوائم المالية اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 2019 وحتى التاريخ الفعلي للمعاملة.

وقالت شركة الخدمات المالية إنها تعتزم تخفيض رأسمالها من 5ر6 مليون ريال عماني إلى مليوني ريال عماني واستخدام الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار بالكامل بغرض شطب كامل الخسائر المتراكمة خلال السنوات.

الماضية، مشيرة إلى أنّ هذه التوصية تخضع لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر له أن يعقد في 9 فبراير المقبل.

وقالت شركة ضيافة الصحراء التي انتهت سنتها المالية في 30 نوفمبر الماضي إنّ مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 بالمائة وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 10بالمائة عن السنة المالية السابقة.