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تغريم مخالفي "حماية المستهلك" 14 ألف ريال بالرستاق

الأحد 26 يناير 2020 08:54 ص بتوقيت مسقط

تغريم مخالفي "حماية المستهلك" 14 ألف ريال بالرستاق

الرستاق – الرؤية
فرضت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق غرامات إدارية ضد عدد من المؤسسات التجارية بلغ إجماليها 14120 ألف ريال عماني خلال العام المنصرم 2019م، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014).
وتنوعت أسباب الغرامات بين تداول سلع غير مصرح بتداولها كالتبغ الممضوغ غير المدخن والسجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وعرض سلع منتهية الصلاحية وفاسدة، إضافة إلى عدم وضع أسعار على السلع المعروضة والخدمات، وإقامة عروض مضللة، وعدم وجود قوائم أسعار على السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين بالإضافة لعدم إصدار فواتير الشراء واختلاف السعر بين الرف والمحاسب.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لأحكام اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخراً لتطبيق قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 66/2014.

 

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