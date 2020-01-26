767 ألف زائر لموسم صلالة السياحي في 2019

مسقط - العمانية

بلغ عدد زوار موسم صلالة السياحي 2019م نحو 766 ألفًا و772 زائرًا بانخفاض بلغت نسبته 2ر7 بالمائة مقارنة بموسم 2018م فيما ارتفع إنفاق الزائرين بنسبة 4ر1 بالمائة مسجلًا 78 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9ر76 مليون ريال عماني في موسم 2018، ويعزى الارتفاع في الإنفاق إلى ارتفاع كلفة الإنفاق على السكن والرحلات الجويّة وفق ما أفادت نشرة (إصدار) نتائج موسم صلالة السياحي 2019 الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وكشفت البيانات المستندة إلى حصر زوار موسم صلالة السياحي 2019م الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 21 سبتمبر 2019م أنّ الإنفاق على السياحة الترفيهية جاء في المرتبة الأولى من إنفاق الزائرين مستحوذًا على ما نسبته 9ر93 بالمائة وبما يعادل 3ر73 مليون ريال عماني يليه الإنفاق على سياحة الأعمال مستحوذًا على ما نسبته 6ر2 بالمائة.

وبيّنت الإحصاءات أنّ الزوار القطريين هم الأعلى إنفاقًا من بين زوار موسم صلالة السياحي 2019م بمتوسط إنفاق للفرد بلغ 1ر281 ريال عماني تلاهم الزوار الكويتيون بمتوسط إنفاق بلغ 5ر248 ريال عماني ثم الزوار السعوديون بـ 5ر124 ريال عماني في حين كان الزوار الآسيويون الأقل إنفاقًا إذ بلغ المعدل لديهم 7ر78 ريال عماني للفرد.

واستحوذ السكن على ما نسبته 2ر32 بالمائة من إجمالي الإنفاق السياحي بينما جاء الإنفاق على الطعام والشراب في المرتبة الثانية بنسبة 9ر24 بالمائة والتسوق والتنقل والترفيه بنسبة 1ر24 بالمائة والنقل الجوي بنسبة 8ر18 بالمائة.

وتشير الإحصائيات إلى أنّ أغلب الزوار وكانت نسبتهم (57) بالمائة يفضلون الإقامة في الشقق والمنازل المفروشة وقد بلغ عدد من فضّل هذا النوع من السكن 437 ألفًا و262 زائرًا فيما أقام 245 ألفًا و236 في فنادق وشقق فندقية و37 ألفًا و61 في مساكن مملوكة و35 ألفًا و732 لدى أقارب أو أصدقاء و8 آلاف و608 في التخييم وألفين و873 في مساكن أخرى.

وارتفعت جملة السحوبات التي تمت في محافظة ظفار بواسطة أجهزة الصراف الآلي خلال موسم صلالة السياحي 2019 مقارنة بالموسم السابق بما نسبته 9ر21 بالمائة خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 9ر95 مليون ريال عماني مقارنة بـ 6ر78 مليون ريال عماني خلال شهر يونيو بينما ارتفعت جملة السحوبات خلال شهر أغسطس بما نسبته 1ر2 بالمائة لتصل إلى 9ر97 مليون ريال عماني، وبلغ عدد عمليات السحب خلال الأشهر من يونيو إلى سبتمبر 4 ملايين عملية سحب.

وبلغ عدد الليالي التي قضاها زوار موسم صلالة السياحي 2019م نحو 5 ملايين ليلة مقارنة بـ 6 ملايين ليلة خلال موسم 2018م، وتوضح الإحصاءات أنّ نسبة ليالي الزوار العمانيين بلغت 2ر71 بالمائة من مجموع ليالي الزوار تليها نسبة الزوار الإماراتيين والآسيويين بـ 8ر7 بالمائة لكل منهما.

وارتفعت إيرادات الفنادق خلال شهري يوليو وأغسطس بما نسبته 7ر96 بالمائة و9ر69 بالمائة على التوالي كما ارتفعت نسبة التضخم في الفنادق والمطاعم بـ 27ر8 بالمائة و07ر3 بالمائة على التوالي.

وخلال الفترة من مايو 2019 وحتى أكتوبر 2019 بلغ إجمالي إيرادات الفنادق في محافظة ظفار نحو 12 مليونًا و496 ألفا و480 ريالًا عمانيًا.

وباعتبار أنّ الزوار الذين جاءوا عبر المنفذ البري شكلوا ما نسبته 6ر79 بالمائة من إجمالي الزوار بما يعادل 95 ألف مركبة، فإن ذلك انعكس إيجابًا على محطات الوقود بمحافظة ظفار حيث بلغ حجم مبيعات محطات الوقود خلال موسم صلالة السياحي 2019 ما مقداره 211 مليونًا و146 ألفًا و896 لترا مقارنة بـ 42 مليونًا و34 ألفًا و244 لترًا قبل الموسم و45 مليونًا و687 ألفًا و520 لترًا بعد الموسم.

وقد شكّل الزوار العمانيين ما نسبته 5ر70 بالمائة من إجمالي الزوار يليهم الزوار الخليجيون والآسيويون والعرب الآخرون بنسب 9ر16 بالمائة و8 بالمائة و6ر3 بالمائة على التوالي.

وخلال الفترة من يونيو وحتى أكتوبر 2019م بلغ عدد المكالمات المحلية الصادرة 131ألفًا و493 مكالمة فيما بلغ عدد المكالمات الدولية الصادرة 6 آلاف و831 مكالمة، وبلغ عدد الرسائل النصية الصادرة 9 آلاف و675 رسالة فيما بلغ عدد البيانات المستخدمة 6 ملايين و651 ألفًا و880 ميجابايت.