انفجار وشيك لقمر اصطناعي أمريكي يزن 4 أطنان

واشنطن- أ.ف.ب

قرر المشغل التلفزيوني الأمريكي "دايريكت تي في" بشكل عاجل إبعاد أحد أقماره الاصطناعية عن مداره الثابت على ارتفاع حوالي 36 ألف كيلومتر بسبب مشكلات في البطارية قد تؤدي إلى انفجاره.

وأطلق القمر الاصطناعي "سبايس واي 1" في أبريل 2005 ويبلغ وزنه حوالي 3700 كيلوجرام. ومع ألواحه الشمسية، يبلغ طوله 41 مترا وعرضه سبعة أمتار. وأبلغت "دايريكت تي في" الهيئة الفدرالية للاتصالات في 19 يناير في رسالة إلكترونية، بوجود "خلل كبير" أدى إلى "أضرار حرارية كبيرة لا يمكن إصلاحها" في بطاريات القمر الاصطناعي هذا. وأضافت "ثمة احتمال كبير أن تنفجر هذه البطاريات" واعتبارا من 25 فبراير، سيكون القمر الاصطناعي في ظل الأرض وستحاول البطاريات المتضررة عندها أن تعيد شحن نفسها ما قد يؤدي إلى انفجار. وتريد الشركة المشغلة تاليا نقل القمر المعني سريعا إلى مدار يسمى "المقبرة" على ارتفاع أعلى بـ300 كيلومتر عن المدار الثابت حيث توجد مئات الأقمار الاصطناعية المهمة للاتصالات. ولخفض احتمال الانفجار العرضي، ستفرغ "دايريكت تي في" في الفضاء جزءا من 73 كيلوجراما من المحروقات لا يزال القمر يحملها، إلا أن الشركة المشغلة حذّرت من أنها لا تملك الوقت الكافي لتفريغ كل الكمية. وطلبت الحصول على إعفاء خاص لأنه في الأوقات العادية ينبغي إفراغ كل الكمية قبل نقل القمر من مدار إلى آخر. وقد منحتها الهيئة الفدرالية هذا الاعفاء في اليوم نفسه على ما قال ناطق باسمها.

وأكدت مجموعة "بوينج" لوكالة فراس برس أنها تساعد المشغل وهو من زبائنها على "نقل مدار القمر بكل أمان". ويبلغ عمر القمر الاصطناعي المتوقع 12 عاما.