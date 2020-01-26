الاستثمارات المحلية في الدقم

مُؤشر إيجابي جديد لجُهود استقطاب الاستثمارات المحلية، ومساعِي تنويع مصادر الدخل الوطني، أظهره توقيع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وشركة ميسان العقارية، اتفاقية إنشاء حي الأعمال "ميسان سكوير الدقم".

والمشروع الجديد -البالغة مساحته أكثر من 122 ألف متر مربع- يُعمِّق كذلك عمليًّا مستويات ثقة المستثمرين العُمانيين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقدرتها على النمو؛ حيث تبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع 43 مليون ريال عُماني، ومن المستهدف أن يوفر 500 فرصة عمل مُباشرة.

إنَّ اتفاقية "ميسان سكوير الدقم" -الذي سيتم تنفيذه خلال 5 مراحل ابتداءً من عام 2021- يُبشر بانتعاشة حقيقية للقطاع العقاري خصوصاً والأداء الاقتصادي الوطني بشكل عام، ويسجِّل لتعافٍ متسارعٍ من آثار أزمة انخفاض أسعار النفط، ويَمنح الفعل التنموي عدداً من نقاط القوة، التي تزيد مستوى متانته، وتمنح المنظومة ككل صلابةً في مواجهة الضغوطات أكثر من أي وقت مضى.