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"جلف سيبرتيك" تفوز بجائزة "الأفضل في تطبيقات الويب"

السبت 25 يناير 2020 07:59 م بتوقيت مسقط

"جلف سيبرتيك" تفوز بجائزة "الأفضل في تطبيقات الويب"

مسقط – الرؤية

فازت "جلف سيبرتيك" بجائزة "أفضل تطبيق ويب وحلول إلكترونية" ضمن برنامج "جوائز منتدى عُمان". وتقدّم الجائزة من قبل مجلة الأعمال العربية الرائدة عالم الاقتصاد والأعمال، والتي كرمت "جلف سيبرتيك" كخبراء في تكنولوجيا المعلومات أثبتوا أنّهم الأفضل لتميزهم في تطوير تطبيقات الويب والحلول الإلكترونية، مع حماية الأعمال في السلطنة من المخاطر والتهديدات.

وقال مسؤول كبير في جلف سيبرتيك: منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، تم تخصيص جلف سيبرتيك لتوفير أفضل تطوير تطبيقات الويب والحلول الإلكترونية. ويشرفنا الفوز بهذه الجائزة التي تدعم جهودنا في مجال تصميم وتطوير المواقع، وتطبيق الويب، والبحث، والأمن الشامل ومجتمع الحلول الإلكترونية. كما أنّ الفوز بجائزة مثل جائزة منتدى عُمان، يحفز فريقنا في جلف سيبرتيك لمواصلة تطوير وتقديم حلول مبتكرة وحاسمة للأعمال.

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