وفد بحريني يطلع على تجربة "الدراسات المصرفية والمالية"

مسقط - الرؤية

استقبلت كلية الدراسات المصرفية والمالية وفدًا من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، ممثلا في عائشة الطمهازي رئيسة قسم معايير التراخيص والاعتماد وضياء المناعي القائمة بأعمال رئيس قسم التصاريح، بحضور ممثلة من وزارة التعليم العالي، واستقبلهم عميد الكلية الدكتور ناصر المعولي ومساعدي العميد ورؤساء أقسام القبول والتسجيل والتسويق بالكلية.

وبدأ اللقاء بعرض مرئي قدّمته عائشة اليحيائي مديرة قسم التسويق وتطوير الأعمال بالكلية حول مراحل تأسيس الكليّة وبرامجها ومرافقها وإنجازاتها، تلا ذلك استعراض تفصيلي حول التراخيص الأكاديمية للبرامج التي تقدمها الكلية وآليات التعاون وضمان الجودة.

وناقش الاجتماع آليات اعتماد البرامج الأكاديمية واعتماد المؤسسات التعليمية في السلطنة على اعتبار أنّ الكلية تعد أول مؤسسة تعليم عالٍ حكوميّة حاصلة على الاعتماد المؤسسي، كما تلا الاجتماع جولة في الكلية لتعريف الوفد بمرافق الكلية وخدماتها وأقسامها.